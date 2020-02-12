Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости

Как планируется определять ущерб

Как следует из проекта новых правил, на возмещение убытков могут рассчитывать все правообладатели недвижимости, права которых нарушены. То есть это как собственники, так и арендаторы объектов, а также «обладатели иных прав на недвижимость».

Размер убытков, согласно документу, складывается из размера реального ущерба и размера упущенной выгоды. Для оценки убытков будут привлекать оценщиков недвижимости, а также изучать бухгалтерскую отчетность и другие документы. При этом возместить убытки собственникам и арендаторам могут как деньгами, так и недвижимостью. Отдельно установлены правила оценки сельскохозяйственных насаждений, которые были повреждены или уничтожены.

Среди случаев, когда можно рассчитывать на возмещение убытков, перечислены следующие.

Рыночная стоимость недвижимости уменьшилась.

Недвижимость нельзя использовать из-за изменения разрешенного вида использования. В этом случае оплачивается стоимость обустройства на новом месте. Но если участок или другая недвижимость не использовались или были выставлены на продажу (соответствующие объявления были размещены в СМИ или интернете), убытки не возмещаются.

Договор пользования недвижимостью пришлось расторгнуть из-за невозможности его исполнения в силу ограничения прав.

Пользователю помещения пришлось изменить место проживания. В этом случае оплачиваются расходы на аренду другого жилья «до приобретения в собственность другого жилого помещения», а также расходы на переезд, поиск другого жилья, оформление прав на него и т.п.

На участках или в помещениях нельзя больше работать, в этом случае необходимо оплатить правообладателю «вынужденный простой» работников.

Качество земли ухудшилось (речь в первую очередь идет о сельхозземлях). В этом случае можно рассчитывать на компенсацию расходов на рекультивацию земли, а если она невозможна, то на полную компенсацию стоимости участка. При этом должна быть выплачена компенсация за остановку работ и за снижение плодородия, если оно произошло.

Кроме того, правообладатели должны получить выплаты при изъятии участков, а также могут рассчитывать на компенсацию расходов за начатое строительство или капремонт, которые не были завершены из-за ограничения прав собственников. Расходы на снос зданий и сооружений в этом случае также возместят.

Почему важно принятие новых правил

Документ разработан, чтобы заменить действующие правила возмещения убытков, которые утверждены постановлением правительства № 262 от 7 мая 2003 года, указывает адвокат юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко. По его словам, проект учитывает сложившуюся правоприменительную практику и не приведет к ее изменению.

«В настоящее время есть постановление правительства 2003 года, но практика его применения просто ужасная для правообладателей», — парирует руководитель практики по недвижимости и инвестициям юридической компании «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов. В пример он приводит случай, когда суд отказал в компенсации убытков собственнику участка сельхозназначения для дачного строительства, который попал в зону охраны магистрального трубопровода. «Обоснованием стало то, что раз сажать картошку можно, то функционал у участка остался и убытков нет», — указывает Некрестьянов.

Важными в новых правилах являются расширение и детализация состава и порядка определения убытков, подробное регулирование соглашений, заключаемых в связи с причинением убытков, и так далее, отмечает консультант юридической компании O2 Consulting Георгий Мурзакаев. Например, в действующих сейчас правилах возмещения убытков указано, что правообладателю недвижимости необходимо возместить стоимость переезда на новое место из-за вынужденного изменения мест проживания, но никакой детализации убытков в правилах 2003 года нет.

Проект Минэкономразвития — это попытка более подробно описать то, что и как подлежит расчету, подтверждает Некрестьянов. По его словам, в документе помимо очевидно разумных и правильных норм, например об убытках иных правообладателей, не являющихся собственниками, есть и очевидные противоречия. «При всей прогрессивности данного проекта (его реально давно ждали) он требует очень тщательной доработки с точки зрения юридической терминологии, которая пока используется некорректно», — резюмирует юрист.