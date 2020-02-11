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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сбербанк продадут правительству, день голосования по Конституции сделают выходным, заразившуюся коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени, Минск стал забирать технологическую нефть — главные новости  в обзоре РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ЦБ продаст Сбербанк правительству

Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Предполагается, что сделка пройдет по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

  • ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка, стоимость всего пакета может составлять 2,8 трлн руб. На фоне новости о законопроекте акции банка выросли более чем на 2%.
  • При продаже первой части пакета миноритариям сделают предложение о выкупе акций.На выкуп акций Сбербанка направят ликвидные средства ФНБ, не превышающие порога 7% ВВП.
  • В Минфине заверили, что смена контролирующего акционера не скажется на гарантиях государства по вкладам.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, сообщили РБК четыре источника, близких к администрации президента.

  • Предполагается, что этот день объявят выходным, рассказали два собеседника РБК. Выходные дни в апреле не подходят для голосования: на 12-е число выпадает Вербное воскресенье, на 19-е – Пасха, а 26-го уже начинается дачный сезон.
  • Идея связана с расчетом на более высокую явку. Если на обычный выходной у граждан могут быть свои планы, то в будний день, объявленный нерабочим, на участки может прийти больше людей.
  • Одновременно в Госдуме предложили внести в законопроект о внесении поправок в Конституцию ряд новых положений, среди которых закрепление за лицами, занимавшими пост президента России, право быть пожизненно членами Совфеда.

Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Китайскую студентку, у которой диагностировали новый коронавирус 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления.

  • Речь идет об одной из двух зараженных в России. Анализы контактировавших с ней студентов на коронавирус дали отрицательный результат.
  • К 11 февраля общее число зараженных в мире превысило 43,1 тыс. человек. Жертвами заболевания стали 1018 человек, в том числе двое за пределами материкового Китая.
  • Минтранс предложил выплатить российским авиакомпаниям 1,6 млрд руб. компенсаций за отмену полетов в Китай. В ведомстве отметили, что указанная сумма — предварительные расчеты.

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что Минск отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба».

  • В концерне заявили, что делают это из-за «отсутствия поставок прежних объемов». В «Белнефтехиме» отметили, что забирают нефть, не задействованную в транзите.
  • Минск уведомил о происходящем российскую сторону. В «Транснефти» сообщили, что это не повлияло на транзит из России. Технологическую нефть используют для прокачки сырья на белорусские НПЗ.
  • 1 января истек срок действия российско-белорусского договора на поставки нефти, стороны ведут переговоры о новом соглашении. Минск недоволен проводимым Москвой налоговым маневром.
Автор: Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
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