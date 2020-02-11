Что случилось за день. Главные новости РБК

Сбербанк продадут правительству, день голосования по Конституции сделают выходным, заразившуюся коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени, Минск стал забирать технологическую нефть — главные новости в обзоре РБК

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЦБ продаст Сбербанк правительству

Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Предполагается, что сделка пройдет по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка, стоимость всего пакета может составлять 2,8 трлн руб. На фоне новости о законопроекте акции банка выросли более чем на 2%.

При продаже первой части пакета миноритариям сделают предложение о выкупе акций.На выкуп акций Сбербанка направят ликвидные средства ФНБ, не превышающие порога 7% ВВП.

В Минфине заверили, что смена контролирующего акционера не скажется на гарантиях государства по вкладам.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, сообщили РБК четыре источника, близких к администрации президента.