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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Число жертв нового вируса превысило тысячу человек, Трамп нашел виновного в появлении гиперзвуковых ракет у России, «Ростех» хочет заняться «Чистым воздухом», интерес к IPO в России возвращается; главные новости — в обзоре РБК

Число жертв коронавируса превысило тысячу человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. человек.

  • Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать им кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса. Общая сумма денег, которые китайские компании попросили взаймы, оценивается в $8,2 млрд.
  • Вспышка болезни обвалилацены на нефть на 17%. Такого влияния на ресурсные котировки не оказывал ни птичий грипп, ни свиной грипп в 2009 году. Сильнее по нефтяным ценам била только атипичная пневмония в 2003 году.
  • Из-за сокращения турпотока количество платежей по китайской системе Alipay в России в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%.

Ростех намерен получить контроль над «Чистым воздухом» в России

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением назначить госкорпорацию единственным разработчиком и эксплуатантом федеральной системы мониторинга качества воздуха в России по проекту «Чистый воздух». Президент, по данным РБК, поставил на письме резолюцию «согласен».

  • Проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология» и предусматривает уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России на протяжении 2019-2024 годов. Всего на проект планируется потратить 480,5 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. из бюджета.
  • Общею стоимость создания системы мониторинга качества воздуха в различных источниках оценивают по-разному: источник РБК, близкий к правительству, назвал цифру в 2 млрд руб., глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов — от 5 до 10 млрд руб.
  • До этого ответственность за систему мониторинга нес Росприроднадзор, однако Чемезов счел, что у «Ростеха» больше ресурсов для выполнения этой задачи.

Трамп назвал виновника появления гиперзвуковых ракет у России

Трамп обвинил в появлении у России гиперзвуковых ракет предыдущую администрацию США во главе с Бараком Обамой. По его мнению, старая команда Белого дома допустила утечку информации об американском гперзвуковом проекте.

  • Трамп считает, что российские военные начали разработку таких ракет после того, как они получили информацию о том, что США занимаются созданием подобных вооружений.
  • По словам президента США, американские военные существенно модернизировали свой ядерный арсенал. По его словам, это единственный путь, по которому могут идти американцы, пока Вашингтон не договорится с Москвой и Пекином о «прекращении этой безумной траты миллиардов на ядерное оружие».
  • В следующем году на разработку гиперзвукового оружия Белый дом намерен потратить $3,2 млрд.

Deloitte заявила о возвращении интереса к IPO в России

В России улучшились условия для первичных размещений акций (IPO), считают эксперты Deloitte. По прогнозам аналитиков компании, в 2020 году на IPO в России выйдут до четырех компаний, ведущих бизнес в стране.

  • В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе.
  • В числе потенциальных эмитентов — сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл», онлайн-ретейлера Ozon, сеть магазинов фиксированных цен FixPrice, сеть частных клиник «Медси», нефтехимический холдинг «Сибур» и агрегатора «Яндекс.Такси».
  • Помехой для IPO в России остаются санкции, которые отпугивают иностранных инвесторов. Однако высокая доходность перевешивает санкционные страхи.
Автор: Георгий Тадтаев
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