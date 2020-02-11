Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Число жертв нового вируса превысило тысячу человек, Трамп нашел виновного в появлении гиперзвуковых ракет у России, «Ростех» хочет заняться «Чистым воздухом», интерес к IPO в России возвращается; главные новости — в обзоре РБК

Число жертв коронавируса превысило тысячу человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. человек.

Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать им кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса. Общая сумма денег, которые китайские компании попросили взаймы, оценивается в $8,2 млрд.

Вспышка болезни обвалилацены на нефть на 17%. Такого влияния на ресурсные котировки не оказывал ни птичий грипп, ни свиной грипп в 2009 году. Сильнее по нефтяным ценам била только атипичная пневмония в 2003 году.

Из-за сокращения турпотока количество платежей по китайской системе Alipay в России в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%.

Ростех намерен получить контроль над «Чистым воздухом» в России

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением назначить госкорпорацию единственным разработчиком и эксплуатантом федеральной системы мониторинга качества воздуха в России по проекту «Чистый воздух». Президент, по данным РБК, поставил на письме резолюцию «согласен».