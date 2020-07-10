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Что случилось за день. Главные новости РБК

Нидерланды подадут иск к России из-за гибели Boeing, в Кремле задумались об отмене «дня тишины», власти назвали дату возобновления полетов за границу, Собор Святой Софии стал мечетью; главные новости — в обзоре РБК

Нидерланды пообещали иск против России из-за MH17

Правительство Нидерландов решило привлечь к ответственности Россию за ее роль в гибели в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

  • Власти королевства подадут иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск и передадут суду всю имеющуюся у них информацию о катастрофе. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал это решение шагом к восстановлению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера.
  • Королевство продолжит вести переговоры с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации «огромных страданий и ущерба», причиненных уничтожением лайнера.
  • В российском Минюсте заявили, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing 777, который был сбит в небе над Украиной, вне юрисдикции России. О подаче иска ЕСПЧ Россию еще не уведомлял. Минюст ожидает, что только оценка приемлемости иска займет у суда несколько лет.
  • Boeing 777 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал российской армии. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Источники РБК сообщили, что в Кремле и Совете федерации обсуждают возможность использования опыта голосования по правкам в Конституцию во время будущих выборов.

  • В частности, речь идет об отмене «дня тишины» (запрет агитации накануне голосования) и разрешении на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков. Обсуждают также назначение наблюдателей только через Общественную палату.
  • Сейчас назначать наблюдателей на выборах, помимо Общественной палаты, имеют право партии и кандидаты. На голосовании по поправкам партии тоже могли выдвинуть своих наблюдателей, но для этого они должны были подать заявки в Общественную палату.
  • Публиковать экзитполы по итогам голосования, согласно нынешним правилам, можно только после закрытия всех избирательных участков по стране. Но на голосовании по поправкам таких ограничений не было.


Собор Святой Софии впервые за 80 лет стал мечетью

Турция решила возобновить богослужения в соборе Святой Софии, который изначально был православным храмом.

  • Собор, построенный в VI веке, впервые превратили в мечеть после распада Византийской империи в 1453 году, а в 1934-м преобразовали в музей, который впоследствии вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • В пятницу, 10 июля, Госсовет Турции отменил решение правительства от 1934 года. А президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Святой Софии, вновь становится мечетью.
  • Рассмотреть возможность превращения музея в мечеть Эрдоган поручил в начале июня. Он пообещал, что, став мечетью, собор останется открытым для туристов. Тем не менее, ряд стран, в том числе Греция, Франция и США, выступили против изменения музейного статуса собора.

Голикова назвала дату начала снятия ограничений на полеты заграницу

Российские власти с 15 июля начнут переговоры с другими странами по возобновлению международных рейсов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • По ее словам, начиная с этой даты раз в неделю Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры.
  • Рейсы будут возобновляться в те государства, которые соответствуют трем критериям: показатель заболеваемости COVID-19 в стране должен быть на уровне 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней — не должен превышать 1%, показатель распространения вируса не должен превышать 1%.
  • Ранее Роспотребнадзор предложил в первую очередь возобновить авиасообщение с 13 странами: Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

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Тиньков сообщил об успешной операции по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, рассказал в Instagram, что накануне успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга.

  • При такой операции не требуется хирургическое вмешательство — донорский материал передают пациенту с помощью переливания крови, сообщил бизнесмен.
  • По его словам, у него «все хорошо», однако «основное» еще впереди: «Понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации».
  • Диагноз Тинькову поставили в октябре 2019 года. Однако о своей болезни бизнесмен объявил только в начале марта. К тому моменту он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Информацию о болезни Тиньков раскрыл после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) обвинила его в сокрытии информации о своих активах — за это ему может грозить до шести лет заключения.
Автор: Сергей Витько
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