Что случилось за день. Главные новости РБК

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Нидерланды подадут иск к России из-за гибели Boeing, в Кремле задумались об отмене «дня тишины», власти назвали дату возобновления полетов за границу, Собор Святой Софии стал мечетью; главные новости — в обзоре РБК

Нидерланды пообещали иск против России из-за MH17

Правительство Нидерландов решило привлечь к ответственности Россию за ее роль в гибели в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Власти королевства подадут иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск и передадут суду всю имеющуюся у них информацию о катастрофе. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал это решение шагом к восстановлению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера.

Королевство продолжит вести переговоры с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации «огромных страданий и ущерба», причиненных уничтожением лайнера.

В российском Минюсте заявили, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing 777, который был сбит в небе над Украиной, вне юрисдикции России. О подаче иска ЕСПЧ Россию еще не уведомлял. Минюст ожидает, что только оценка приемлемости иска займет у суда несколько лет.

Boeing 777 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал российской армии. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Источники РБК сообщили, что в Кремле и Совете федерации обсуждают возможность использования опыта голосования по правкам в Конституцию во время будущих выборов.