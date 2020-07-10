Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Когда баррель нефти будет стоить $150, при каких условиях власти вернутся к карантину, хабаровский губернатор отказался признать вину в организации убийств, мошенники заинтересовались кешбэком; главные новости — в обзоре РБК

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

Стоимость барреля нефти может превысить $100 уже во второй половине 2020 года, считают опрошенные The Wall Street Journal аналитики. А к 2025 году цена «достаточно легко» может вырасти до $150 за баррель, полагают некоторые из них.

Большинство аналитиков считают, что в долгосрочной перспективе цены установятся на уровне, который позволит энергетическому сектору получать выгоду при производстве достаточного для удовлетворения потребностей количества топлива.

Другие эксперты считают, что после пандемии люди продолжат работать из дома и будут реже пользоваться самолетами, из-за чего снизится спрос. Это приведет к началу «эры дешевой нефти»: производители смогут добывать ее более, чем в достаточном количестве, а стоимость барреля будет на уровне $50.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее прогнозировал, что цены на нефть установятся в диапазоне $35-40, а глава Минэнерго Александр Новак допускал, что во второй половине 2020 года они вырастут до $40–45.

В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России

Если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию и случаи заражения коронавирусом вырастут, власти страны могут вернуть некоторые карантинные ограничения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.