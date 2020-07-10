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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Когда баррель нефти будет стоить $150, при каких условиях власти вернутся к карантину, хабаровский губернатор отказался признать вину в организации убийств, мошенники заинтересовались кешбэком; главные новости — в обзоре РБК

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

Стоимость барреля нефти может превысить $100 уже во второй половине 2020 года, считают опрошенные The Wall Street Journal аналитики. А к 2025 году цена «достаточно легко» может вырасти до $150 за баррель, полагают некоторые из них.

  • Большинство аналитиков считают, что в долгосрочной перспективе цены установятся на уровне, который позволит энергетическому сектору получать выгоду при производстве достаточного для удовлетворения потребностей количества топлива.
  • Другие эксперты считают, что после пандемии люди продолжат работать из дома и будут реже пользоваться самолетами, из-за чего снизится спрос. Это приведет к началу «эры дешевой нефти»: производители смогут добывать ее более, чем в достаточном количестве, а стоимость барреля будет на уровне $50.
  • Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее прогнозировал, что цены на нефть установятся в диапазоне $35-40, а глава Минэнерго Александр Новак допускал, что во второй половине 2020 года они вырастут до $40–45.

В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России

Если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию и случаи заражения коронавирусом вырастут, власти страны могут вернуть некоторые карантинные ограничения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

  • По ее мнению, в случае новой вспышки инфекции ограничения стоит вводить, не дожидаясь, пока COVID-19 распространится еще сильнее. «Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала она.
  • Вероятность возвращения к запретам будет сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса, считает Вуйнович.
  • В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровых пропусков, в течение месяца открылась большая часть предприятий. С 13 июля столичные власти планируют снять требование обязательного ношения масок на улице.


Общественники сообщили об отказе Фургала признать вину

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, не признает своей вины. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

  • По его словам, Фургала содержится один в двухместной камере в изоляторе временного содержания № 1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). Губернатор рассказал членам ОНК, что давление на него не оказывали.
  • По словам Мельникова, Фургал обеспокоен тем, что в Хабаровском крае не назначен исполняющий обязанности губернатора.
  • Задержанному губернатору вменяют организацию покушения на убийство и убийства бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов

Специалисты ВТБ зафиксировали рост интереса мошенников к бонусным счетам клиентов, на которые те получают кешбэк за покупки по программе лояльности. О проблеме также сообщили и в Почта банке.

  • «В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — рассказал РБК руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко.
  • Он заверил, что банк успешно пресекает подобные попытки, при этом призвал клиентов «проявлять большую бдительность».
  • Синенко напомнил, что им не следует сообщать никакой личной информации (номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли) людям, звонящим с незнакомых номеров, а также внимательно относиться к подозрительным ссылкам в СМС и электронных письмах.
Автор: Сергей Витько
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