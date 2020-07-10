Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель
Стоимость барреля нефти может превысить $100 уже во второй половине 2020 года, считают опрошенные The Wall Street Journal аналитики. А к 2025 году цена «достаточно легко» может вырасти до $150 за баррель, полагают некоторые из них.
- Большинство аналитиков считают, что в долгосрочной перспективе цены установятся на уровне, который позволит энергетическому сектору получать выгоду при производстве достаточного для удовлетворения потребностей количества топлива.
- Другие эксперты считают, что после пандемии люди продолжат работать из дома и будут реже пользоваться самолетами, из-за чего снизится спрос. Это приведет к началу «эры дешевой нефти»: производители смогут добывать ее более, чем в достаточном количестве, а стоимость барреля будет на уровне $50.
- Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее прогнозировал, что цены на нефть установятся в диапазоне $35-40, а глава Минэнерго Александр Новак допускал, что во второй половине 2020 года они вырастут до $40–45.
В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России
Если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию и случаи заражения коронавирусом вырастут, власти страны могут вернуть некоторые карантинные ограничения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.