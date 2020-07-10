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Китайские ученые предупредили о сбоях в иммунитете после COVID-19

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших. Такие выводы сделали Ученые из Института вирусологии китайского города Ухань. Препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови. отвечающих за иммунитет.

Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

Как сообщают «Известия», российские ученые подтверждают, что коронавирусная инфекция может приводить к снижению лимфоцитов. Однако, как заявил младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада, механизмы потери этих клеток пока еще плохо изучены.

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Фото: Hollie Adams / Getty Images

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что после коронавируса дисфункция иммунитета может быть длительной, но она все же обратима.

Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев пояснил изданию, что COVID-19 хоть и может вызывать временную потерю иммунитета, но не способен привести к ВИЧ или СПИДу. «Ни один из коронавирусов в отличие от ВИЧ не может размножаться в иммунных клетках», — пояснил Батищев.

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Ранее в июле профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем. «Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем», — пояснил ученый.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, иммунитет, Китай, исследование
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Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
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