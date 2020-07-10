Китайские ученые предупредили о сбоях в иммунитете после COVID-19

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших. Такие выводы сделали Ученые из Института вирусологии китайского города Ухань. Препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови. отвечающих за иммунитет.

Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

Как сообщают «Известия», российские ученые подтверждают, что коронавирусная инфекция может приводить к снижению лимфоцитов. Однако, как заявил младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада, механизмы потери этих клеток пока еще плохо изучены.