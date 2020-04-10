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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Переговоры ОПЕК+ перенесли из-за Мексики, коронавирус начали определять без тестов, Собянин заявил о подножии пика заболевания, как пандемия изменила привычки россиян — главные новости в обзоре РБК

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

После девятичасовой видеоконференции участники министерских переговоров ОПЕК+ решили перенести обсуждение на пятницу, 10 апреля. Из-за позиции Мексики сторонам так и не удалось достигнуть финального соглашения.

  • Но есть предварительная договоренность: в мае и июне добыча сократится на 10 млн барр./сутки, с июля сокращение составит 8 млн барр./сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — 6 млн барр./сутки.
  • При этом различные участники сделки должны по-разному снизить добычу, например Россия и Саудовская Аравия на 2,5 млн барр./сутки каждая.
  • Соглашение поддержали все страны, за исключением Мексики, которая отказалась сокращать собственную добычу на 400 тыс. барр./сутки. Министр энергетики Росио Нале Гарсия была согласна лишь на 100 тыс. барр./сутки.
  • Участники переговоров рассчитывают, что Мексика все же примет участие в сделке. Также в ОПЕК+ надеются, что на снижение пойдут и другие страны — США, Канада, Бразилия и Норвегия.

Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу

Опрос ВЦИОМа показал, что из-за коронавируса и ограничительных мер повседневные привычки россиян серьезно изменились.

  • За последние неделю-две 69% россиян совсем перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече. Еще 26 марта таких граждан было 45%. С 57 до 84% возросло число тех, кто прекратил или стал реже встречаться с друзьями.
  • Выходить на улицу и гулять перестали или стали реже 80% россиян. 26 марта таких было 40%. Вдвое выросло число тех, кто стал реже ходить в магазин или аптеку (либо прекратил это делать совсем), — с 38 до 76%.
  • Привычки изменили не все респонденты. До сих пор 10% россиян продолжают жать руки и обниматься при встрече, встречаться с друзьями — 10%, выходить на прогулку — 14%.

В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что врачи могут ставить диагноз «коронавирусная инфекция» без теста.

  • «Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно», — сказал он.
  • По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах, поскольку у тех больных, которые поздно обращаются к врачам, возникают осложнения даже без сопутствующих заболеваний. В среднем, по его словам, симптомы коронавируса проявляются через четыре-пять дней.
  • Наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов старше 60–65 лет и с соматическими заболеваниями (сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет).

Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил.

  • «Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. <…> Нам предстоит серьезное испытание», — сказал градоначальник.
  • Он не стал прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль. По его словам, сейчас важно действовать — проводить тестирование и максимально контролировать режим самоизоляции.
  • По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в столице умерло от болезни 50 человек. По состоянию на утро 9 апреля в городе было выявлено 6698 заболевших.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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