Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Переговоры ОПЕК+ перенесли из-за Мексики, коронавирус начали определять без тестов, Собянин заявил о подножии пика заболевания, как пандемия изменила привычки россиян — главные новости в обзоре РБК

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

После девятичасовой видеоконференции участники министерских переговоров ОПЕК+ решили перенести обсуждение на пятницу, 10 апреля. Из-за позиции Мексики сторонам так и не удалось достигнуть финального соглашения.

Но есть предварительная договоренность: в мае и июне добыча сократится на 10 млн барр./сутки, с июля сокращение составит 8 млн барр./сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — 6 млн барр./сутки.

При этом различные участники сделки должны по-разному снизить добычу, например Россия и Саудовская Аравия на 2,5 млн барр./сутки каждая.

Соглашение поддержали все страны, за исключением Мексики, которая отказалась сокращать собственную добычу на 400 тыс. барр./сутки. Министр энергетики Росио Нале Гарсия была согласна лишь на 100 тыс. барр./сутки.

Участники переговоров рассчитывают, что Мексика все же примет участие в сделке. Также в ОПЕК+ надеются, что на снижение пойдут и другие страны — США, Канада, Бразилия и Норвегия.

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