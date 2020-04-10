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Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу

84% россиян прекратили или стали реже видеться с друзьями из-за ситуации с коронавирусом. В Москве эта цифра достигла 90%. Также 69% граждан перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече, выяснил ВЦИОМ
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Повседневные привычки россиян серьезно изменились из-за распространения коронавируса, показал опрос, проведенный ВЦИОМ (данные есть у РБК). Граждан спрашивали о практике рукопожатий, встречах с друзьями и пожилыми родственниками, выходах на прогулку и походах в аптеку или магазин.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 марта и 2 апреля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

69% россиян за последние неделю-две перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече, показывают результаты исследования от 2 апреля. Четырьмя днями ранее, 30 марта, таких граждан было 62%, а 26 марта — только 45%.

На 27% по сравнению с 26 марта возросло число тех, кто прекратил или стал реже встречаться с друзьями. С 57% количество таких граждан увеличилось до 76% 30 марта и до 84% 2 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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О том, что перестали или стали реже встречаться с пожилыми родственниками, знакомыми, сейчас говорят 69% опрошенных против 63% 30 марта и 41% 26 марта.

Выходить на улицу, гулять перестали или стали реже 80% россиян. Это в два раза больше, чем было по опросам от 26 марта — 40%. 30 марта число таких граждан составляло 70%.

Выходить из дома в магазин, аптеку прекратили или стали делать это реже 76% опрошенных. 30 марта доля таких россиян составляла 66%, а 26 марта — лишь 38%.

Аналогичные опросы в Москве показывают, что 77% жителей столицы больше не жмут руки и не обнимаются при встрече, либо делают это более редко, чем раньше. 30 и 26 марта цифры равнялись 73% и 55% соответственно.
Если говорить о прекращении или сокращении личных встреч с друзьями, то с 66% 26 марта цифры выросли до 84% 30 марта и достигли 90% согласно опросу 2 апреля.

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Перестали встречаться или стали встречаться реже с пожилыми родственниками и знакомыми 75% москвичей. Предыдущие показатели равнялись 72%, а до этого — 53%.

88% жителей столицы в настоящее время не выходят или реже выходят на улицу, гулять. 30 марта таких было 83%, 26 марта — 52%.

Наконец, 82% москвичей перестали совсем или стали реже выходить из дома в магазин или аптеку. Цифры 30 марта равнялись 78%, а 26 марта — лишь 49%.

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При этом своим привычкам изменили не все респонденты. Цифры тех, кто «делает это так же, как и раньше», распределились следующим образом (по данным на 2 апреля): рукопожатия, объятия при встрече — 10% по России в целом и 7% в Москве; личные встречи с друзьями — 10% и 4% соответственно; встречи с пожилыми родственниками, знакомыми — 18% по России в целом и 10% в столице; выходы на улицу, прогулки — 14% и 7% соответственно; выходы из дома в магазин или аптеку — 19% по России в целом и 14% в Москве.

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29 марта власти Москвы и Подмосковья объявили о введении режима самоизоляции в своих регионах. 30 марта премьер Михаил Мишустин призвал последовать их примеру глав других регионов.

По данным на 9 апреля, количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России составило 1459 человек в 50 регионах страны. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 превысило 10 тыс. человек.

Автор: Наталья Галимова
Теги: ВЦИОМ, коронавирус, россияне, самоизоляция
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