Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу
Повседневные привычки россиян серьезно изменились из-за распространения коронавируса, показал опрос, проведенный ВЦИОМ (данные есть у РБК). Граждан спрашивали о практике рукопожатий, встречах с друзьями и пожилыми родственниками, выходах на прогулку и походах в аптеку или магазин.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 марта и 2 апреля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
69% россиян за последние неделю-две перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече, показывают результаты исследования от 2 апреля. Четырьмя днями ранее, 30 марта, таких граждан было 62%, а 26 марта — только 45%.
На 27% по сравнению с 26 марта возросло число тех, кто прекратил или стал реже встречаться с друзьями. С 57% количество таких граждан увеличилось до 76% 30 марта и до 84% 2 апреля.
Роспотребнадзор, mos.ru