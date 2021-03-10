Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
В рыбном порту Владивостока прошли обыски по делу об экспорте металлолома Общество, 08:51 На предприятии «Росатома» изобрели ракету-ловушку для беспилотников Общество, 08:43 Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба Политика, 08:17 Устойчивость губернаторов, новые требования к операторам. Главное за ночь Общество, 08:15 Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist Pro, 08:14 Володин решил завести аккаунты в соцсетях Политика, 08:03 В Красном Кресте проанализировали последствия войны для молодых сирийцев Политика, 08:00 Ученые сообщили о наступлении к 2100 году долгого лета и короткой зимы Общество, 07:58 Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Pro, 07:43 Главу минздрава Алтая задержали по подозрению в получении взятки Политика, 07:09 Илон Маск объяснил аварию с прототипом ракеты Starship Технологии и медиа, 07:07 Власти обсудят новые требования для развития сетей 4G Технологии и медиа, 07:00 Власти разрешат устанавливать зарядки для электрокаров на паркингах Общество, 06:47 Более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты Общество, 06:30
Общество ,  
0 

Устойчивость губернаторов, новые требования к операторам. Главное за ночь

Регионы с самыми неустойчивым положением губернаторов, MoneyGram ограничил работу с Россией, сетями 4G могут обязать обеспечить дороги, крупнейший застройщик России выходит за рубеж — главные новости в обзоре РБК

Самые неустойчивые власти регионов

Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили устойчивость глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами. Согласно их выводам, хуже всего дела в Тамбовской области и Хакасии, а наиболее высокий рейтинг оказался у Татарстана и Санкт-Петербурга (Москву эксперты исключили из сферы изучения).

  • Тамбовская область попала на последнее место в рейтинге из-за ареста вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в 2019 году. Кроме того, в апреле 2020 года там был задержан по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Сергей Иванов (в мае выпущен на свободу). На втором с конца месте рейтинга — Хакасия. Там в апреле прошлого года был арестован и.о. замглавы региона Сергей Новиков, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
  • Важнейшим фактором, влияющим на настроения населения внутри самих регионов, пока остается эпидемия коронавируса. «Общее ожидание скорой победы над вирусом стало важным элементом эмоционального фона элит и отчасти населения», — отмечается в исследовании. Но постепенно влияние коронавируса уходит и на первый план выходят внутриполитические и социально-экономические вопросы.

    Эксперты оценили устойчивость губернаторов и их отношения с Москвой
    Политика
    Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

4G выведут на дороги

Власти могут ввести новые требования для сотовых компаний. На ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам, которая отвечает за распределение этого ресурса в России, может обсудить введение обременений при продлении разрешений на частоты для 4G в виде покрытия связью федеральных автотрасс, говорят собеседники РБК и участники рынка.

  • Сотовые операторы до сих пор не обеспечили 100-процентное покрытие даже на магистральных автотрассах федерального значения. Они объясняют, что на некоторых участках дорог отсутствуют линии связи, вышки и электричество для подключения базовых станций, а создание этой инфраструктуры за свой счет не окупится.
  • Власти планировали раздавать участникам рынка субсидии на эти цели в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», но не получили заявок, потому что операторы считали условия выделения средств невыгодными. В итоге в начале этого года предназначенные на эти цели деньги секвестировали из бюджета программы.
    Власти обсудят новые требования для развития сетей 4G
    Технологии и медиа
    Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

MoneyGram прекратила оказывать услуги россиянам

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Это единственная иностранная система переводов в реестре ЦБ.

  • Отправка денежных переводов из России в другие страны мира стала невозможной, а получение наличных денег, отправленных клиентами MoneyGram в Россию из других стран, теперь доступно только в офисах «Золотой короны».
  • Профильные ассоциации связывают изменения в работе сервиса с ужесточением регулирования со стороны ЦБ. MoneyGram могла решить, что ей сложно выполнять требования ЦБ по локализации своего бизнеса в России, слишком дорого инвестировать на этих условиях деньги в инфраструктуру и поэтому проще работать через местного партнера.
    Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России
    Финансы
    Фото:Heinz-Peter Bader / Reuters

Крупнейший застройщик в России выходит на Филиппины

Группа ПИК запускает первый проект за пределами России — она начнет возводить жилой комплекс на Филиппинах. 30-этажный жилой дом на 250 квартир появится в пригороде Манилы.

  • Президент и основной владелец группы Сергей Гордеев говорит, что группа готова реализовывать проекты не только на Филиппинах: «Мы создали свою бизнес-модель с диджитал-технологиями, с рядом инноваций в строительстве и с цифровизацией. Мы хотели попробовать, как эти технологии будут работать на других рынках». Конкретные страны, в которых ПИК может также начать проекты, Гордеев не назвал.
  • В целом выход российских застройщиков на зарубежные рынки пока носит единичный характер. Например, Setl Group реализовала проекты в Финляндии, у группы ЛСР есть опыт строительства в Германии. В Берлине строит небоскреб компания «Монарх», у девелопера «Пионер» есть проект в Нью-Йорке. О масштабной экспансии на зарубежные рынки ни одна из этих компаний не заявляла.
    Крупнейший российский застройщик впервые займется стройкой в Азии
    Бизнес
    Фото:Rouelle Umali / Global Look Press
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости губернаторы выборы 4G платежная система ЦБ группа ПИК Филиппины
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter