Устойчивость губернаторов, новые требования к операторам. Главное за ночь

Регионы с самыми неустойчивым положением губернаторов, MoneyGram ограничил работу с Россией, сетями 4G могут обязать обеспечить дороги, крупнейший застройщик России выходит за рубеж — главные новости в обзоре РБК

Самые неустойчивые власти регионов

Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили устойчивость глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами. Согласно их выводам, хуже всего дела в Тамбовской области и Хакасии, а наиболее высокий рейтинг оказался у Татарстана и Санкт-Петербурга (Москву эксперты исключили из сферы изучения).

Тамбовская область попала на последнее место в рейтинге из-за ареста вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в 2019 году. Кроме того, в апреле 2020 года там был задержан по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Сергей Иванов (в мае выпущен на свободу). На втором с конца месте рейтинга — Хакасия. Там в апреле прошлого года был арестован и.о. замглавы региона Сергей Новиков, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Важнейшим фактором, влияющим на настроения населения внутри самих регионов, пока остается эпидемия коронавируса. «Общее ожидание скорой победы над вирусом стало важным элементом эмоционального фона элит и отчасти населения», — отмечается в исследовании. Но постепенно влияние коронавируса уходит и на первый план выходят внутриполитические и социально-экономические вопросы. Эксперты оценили устойчивость губернаторов и их отношения с Москвой Политика

4G выведут на дороги

Власти могут ввести новые требования для сотовых компаний. На ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам, которая отвечает за распределение этого ресурса в России, может обсудить введение обременений при продлении разрешений на частоты для 4G в виде покрытия связью федеральных автотрасс, говорят собеседники РБК и участники рынка.