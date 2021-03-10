Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России

Единственная иностранная система денежных переводов из реестра ЦБ — MoneyGram — с 1 марта перестала отправлять деньги из России, а получить отправленные через нее средства теперь можно лишь в офисах «Золотой короны»

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Отправка денежных переводов из России в другие страны мира стала невозможной, а получение наличных денег, отправленных клиентами MoneyGram в Россию из других стран, теперь доступно только в офисах «Золотой короны». Об этом РБК рассказал источник на платежном рынке, информацию подтвердил оператор call-центра MoneyGram, а сведения о получении переводов — пресс-служба «Золотой короны».

MoneyGram — единственная компания, внесенная в реестр Банка России операторов иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года, когда он был составлен впервые. По состоянию на 5 марта 2021 года MoneyGram не была исключена из реестра. В ЦБ не комментируют действующие компании.

Другая работающая в России американская компания денежных переводов — Western Union — имеет в стране юридическое лицо (ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток») и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России. В отличие от нее у MoneyGram в России только филиал.

Как указано на официальном сайте MoneyGram: «С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков — партнеров (более чем 5 тыс. отделений) платежной системы «Золотая корона». Если деньги отправлены на банковский счет или электронный кошелек, то они зачислятся автоматически, отмечается там.