Власти обсудят новые требования для развития сетей 4G

Власти могут ввести новые требования для сотовых компаний. При продлении разрешений на частоты 4G их обяжут обеспечить связью федеральные автотрассы. По словам операторов, им нужна помощь с сопутствующей инфраструктурой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся в России распределением этого ресурса) уже на ближайшем заседании (должно состояться в конце марта) может рассмотреть вопрос изменения условий использования операторами частот для связи LTE (4G). Об этом РБК рассказали несколько участников рынка и два источника, близких к членам комиссии. В рамках вопроса о выполнении условий использования частот для LTE, выделенных решением от 8 сентября 2011 года, комиссия может ввести обременение по покрытию сотовой связью федеральных автодорог как одно из условий продления разрешений.

Представитель Минцифры заявил, что вопрос покрытия связью автодорог не включен в повестку, однако информацию о том, что возможность подобных обременений рассматривается, РБК подтвердили два источника, близких к министерству.

На каких условиях операторы получали лицензии

В сентябре 2011 года ГКРЧ разрешила «Скартелу» («дочка» «МегаФона»), а также самому «МегаФону» и МТС развивать LTE на имеющихся у них частотах, а также поручила Роскомнадзору провести конкурс на четыре комплекта частот для развития этого стандарта в диапазонах 694–876 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Конкурс состоялся в 2012 году, его победителями стали МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» (передал ресурс своей «дочке» — «Т2 РТК Холдингу», который работает под брендом Tele2). Они получили лицензии сроком на десять лет с условием инвестировать не менее 15 млрд руб. в строительство сетей в год, начать оказание услуг не позднее 1 июня 2013 года, а к концу 2019 года обеспечить связью всю страну. При этом регион должен считаться охваченным LTE, если во всех его населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей в средних и высших учебных заведениях доступен мобильный интернет на скорости 1 Мбит/с.

В 2013 году ГКРЧ решила, что при продлении выданных ранее разрешений на частоты операторы будут обязаны охватывать связью небольшие населенные пункты (в зависимости от диапазона частот операторы должны охватывать населенные пункты определенного размера в течение оговоренного периода времени).