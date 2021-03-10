Крупнейший российский застройщик впервые займется стройкой в Азии

У группы ПИК появился первый инвестиционный проект за пределами России — жилой комплекс на Филиппинах. Крупнейший отечественный застройщик рассматривает для развития и другие азиатские рынки

Фото: Rouelle Umali / Global Look Press

Российская девелоперская группа ПИК запускает свой первый проект на Филиппинах, следует из информации на сайте жилого комплекса One Sierra, где указано, что все права на него принадлежат российскому девелоперу. Сам сайт принадлежит местной HRDP Sierra Corp. Заявку на регистрацию товарного знака One Sierra в марте 2020 года подала HRDP Group Corp., следует из реестра центра интеллектуальной собственности Филиппин. HRDP Group Corp. — это подразделение группы ПИК, указано в профиле одного из специалистов по продажам группы ПИК в LinkedIn.

На форуме Skyscrapercity можно найти презентацию проекта, в которой указано, что One Sierra — это 30-этажный дом, который планируется построить в пригороде столицы Филиппин Манилы.

У ПИК действительно есть проект на Филиппинах, который стал первым за пределами России, подтвердил РБК президент и основной владелец группы Сергей Гордеев. По его словам, строительство жилого комплекса началось в конце 2020 года и уже начаты продажи квартир, всего их будет 250.

В прошлом году в агломерации Манилы, по информации консалтинговой компании Colliers, было продано около 31,4 тыс. квартир в новостройках. Для сравнения: в Москве в новостройках, по данным Росреестра, только по договорам долевого участия было реализовано 111 тыс. квартир.