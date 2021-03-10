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Крупнейший российский застройщик впервые займется стройкой в Азии

У группы ПИК появился первый инвестиционный проект за пределами России — жилой комплекс на Филиппинах. Крупнейший отечественный застройщик рассматривает для развития и другие азиатские рынки
ГК «ПИК» PIKK ₽760,1 -0,16% Купить
Фото: Rouelle Umali / Global Look Press
Фото: Rouelle Umali / Global Look Press

Российская девелоперская группа ПИК запускает свой первый проект на Филиппинах, следует из информации на сайте жилого комплекса One Sierra, где указано, что все права на него принадлежат российскому девелоперу. Сам сайт принадлежит местной HRDP Sierra Corp. Заявку на регистрацию товарного знака One Sierra в марте 2020 года подала HRDP Group Corp., следует из реестра центра интеллектуальной собственности Филиппин. HRDP Group Corp. — это подразделение группы ПИК, указано в профиле одного из специалистов по продажам группы ПИК в LinkedIn.

На форуме Skyscrapercity можно найти презентацию проекта, в которой указано, что One Sierra — это 30-этажный дом, который планируется построить в пригороде столицы Филиппин Манилы.

У ПИК действительно есть проект на Филиппинах, который стал первым за пределами России, подтвердил РБК президент и основной владелец группы Сергей Гордеев. По его словам, строительство жилого комплекса началось в конце 2020 года и уже начаты продажи квартир, всего их будет 250.

В прошлом году в агломерации Манилы, по информации консалтинговой компании Colliers, было продано около 31,4 тыс. квартир в новостройках. Для сравнения: в Москве в новостройках, по данным Росреестра, только по договорам долевого участия было реализовано 111 тыс. квартир.

Чем известна группа ПИК

Группа ПИК — крупнейший застройщик жилья в России. Сейчас группа возводит, по сведениям единой информационной системы жилищного строительства, почти 6 млн кв. м жилья (почти 117 тыс. квартир) в десяти регионах России. Основная часть проектов — 3,3 млн кв. м — сосредоточена в Москве.

В 2020-м группа продала более 2 млн кв. м жилья, что на 14% больше, чем в 2019 году. В денежном выражении продажи недвижимости увеличились на 42%, до 341 млрд руб.

Выручка ПИК за первое полугодие 2020 года составила 138,5 млрд руб., операционная прибыль — 23,6 млрд руб., чистая прибыль — 18 млрд руб. Показатели за весь год еще не раскрывались.

Основной владелец группы (более 59%) — ее президент Сергей Гордеев. У ВТБ — чуть больше 23%, почти 18% находится в свободном обращении. Капитализация во вторник, 9 марта 2021 года, на Московской бирже — более 504 млрд руб.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

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Еще в 2019 году гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что фонд обсуждает с ПИК возможность строительства завода в Саудовской Аравии и участие группы в программе строительства в стране.

«Саудовская Аравия у нас сейчас в статусе мониторинга, мы там еще ситуацию изучаем», — уточнил Гордеев. По его словам, в этой стране достаточно дешевое жилье, и там специфические проекты — урбан-виллы. «А это пока что немного не наш формат», — отмечает президент ПИК. По его словам, строительство завода в Саудовской Аравии тоже пока находится на уровне проработки.

При этом Гордеев признает, что группа готова реализовывать проекты не только на Филиппинах: «Мы создали свою бизнес-модель с диджитал-технологиями, с рядом инноваций в строительстве и с цифровизацией. Мы хотели попробовать, как эти технологии будут работать на других рынках». Конкретные страны, в которых ПИК может также начать проекты, Гордеев не назвал.

Сейчас ПИК ищет специалистов на международные проекты. Например, активна вакансия главного специалиста по налогообложению, среди обязанностей которого — налоговое сопровождение международных инвестиционно-девелоперских проектов, среди заявленных юрисдикций помимо России указаны также Нидерланды, Кипр, Индия, Филиппины. В первых двух странах зарегистрирована часть входящих в группу юрлиц, две другие до этого в отчетности группы не встречались.

В Индии у ПИК есть специалист, отвечающий за инвестиции, свидетельствует информация в сети LinkedIn. ПИК создала международное инвестиционное подразделение, ориентированное на жилые проекты на быстрорастущих рынках в 2018 году, указано в LinkedIn в профиле инвестиционного директора по международным приобретениям ПИК Робина Карлсена. Там же сказано, что Карлсен руководил покупкой земли для проектов группы на Филиппинах, в Индии и Вьетнаме.

Кто из россиян инвестировал в Юго-Восточную Азию

Инвестиции российских компаний в страны Юго-Восточной Азии связаны прежде всего с телекоммуникациями и ИТ-технологиями.

В 2007 году компания «ВымпелКом», владелец бренда Beeline, начала экспансию в Юго-Восточную Азию: создала «дочку» во Вьетнаме, затем купила сотового оператора в Камбодже и Лаосе. Но к 2010 году у компании возникли сложности с инвестициями в эти страны, она постепенно распродала активы, последним в 2017 году был продан бизнес в Лаосе.

Российский предприниматель Дмитрий Лавренко в начале 2010-х основал во Вьетнаме поисковую систему Coc Coc, которая стала одним из самых посещаемых медиасервисов страны.

До пандемии COVID-19 эксперты Мирового экономического форума прогнозировали, что к 2030 году на страны Азии будет приходиться примерно 60% мирового роста, а Азиатско-Тихоокеанский регион станет отвечать за подавляющее большинство (90%) из 2,4 млрд новых членов среднего класса. Основная часть этого роста придется на развивающиеся рынки Китая, Индии и всей Юго-Восточной Азии.

В 2019 году отмечался рост прямых иностранных инвестиций в страны Южной (10%) и Юго-Восточной (5%) Азии. Но из-за пандемии по итогам 2020 года прямые иностранные инвестиции в страны — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос и др.) сократились на 31%, до $107 млрд, свидетельствуют данные ООН.

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Бизнес
Фото:Максим Шипенков / ТАСС

Расширяется ПИК и в России. Осенью 2019 года стало известно о планах ПИК выйти на рынок Дальнего Востока. Спустя год группа купила участки для строительства 119 тыс. кв. м жилья во Владивостоке и заявила о планах строительства более 800 тыс. кв. м жилья на Сахалине.

Кроме того, на Сахалине ПИК планирует создать производство модульных домов мощностью до 300 тыс. кв. м в год. Сборные дома будут использоваться в жилищном строительстве и инфраструктурных проектах в Дальневосточном федеральном округе и Юго-Восточной Азии, следует из презентации для инвесторов, выпущенной в июле прошлго года. В правительстве Сахалина также сообщали, что планируется экспорт домокомплектов, произведенных на острове, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выход группы на Дальний Восток и в страны Азии — это параллельные процессы, никак не связанные управленчески, настаивают в ПИК. «Это пока вопрос — будет ли иметь смысл доставлять в Юго-Восточную Азию модули с заводов на Сахалине. Еще не факт, что это будет выгодно», — уточняет Гордеев.

В целом выход российских застройщиков на зарубежные рынки пока носит единичный характер. Например, Setl Group реализовала проекты в Финляндии, у группы ЛСР есть опыт строительства в Германии. В Берлине строит небоскреб компания «Монарх», у девелопера «Пионер» есть проект в Нью-Йорке. О масштабной экспансии на зарубежные рынки ни одна из этих компаний не заявляла.

Автор
Надежда Федорова
группа ПИК недвижимость Филиппины Юго-Восточная Азия
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