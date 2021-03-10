Крупнейший российский застройщик впервые займется стройкой в Азии

Еще в 2019 году гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что фонд обсуждает с ПИК возможность строительства завода в Саудовской Аравии и участие группы в программе строительства в стране.
«Саудовская Аравия у нас сейчас в статусе мониторинга, мы там еще ситуацию изучаем», — уточнил Гордеев. По его словам, в этой стране достаточно дешевое жилье, и там специфические проекты — урбан-виллы. «А это пока что немного не наш формат», — отмечает президент ПИК. По его словам, строительство завода в Саудовской Аравии тоже пока находится на уровне проработки.
При этом Гордеев признает, что группа готова реализовывать проекты не только на Филиппинах: «Мы создали свою бизнес-модель с диджитал-технологиями, с рядом инноваций в строительстве и с цифровизацией. Мы хотели попробовать, как эти технологии будут работать на других рынках». Конкретные страны, в которых ПИК может также начать проекты, Гордеев не назвал.
Сейчас ПИК ищет специалистов на международные проекты. Например, активна вакансия главного специалиста по налогообложению, среди обязанностей которого — налоговое сопровождение международных инвестиционно-девелоперских проектов, среди заявленных юрисдикций помимо России указаны также Нидерланды, Кипр, Индия, Филиппины. В первых двух странах зарегистрирована часть входящих в группу юрлиц, две другие до этого в отчетности группы не встречались.
В Индии у ПИК есть специалист, отвечающий за инвестиции, свидетельствует информация в сети LinkedIn. ПИК создала международное инвестиционное подразделение, ориентированное на жилые проекты на быстрорастущих рынках в 2018 году, указано в LinkedIn в профиле инвестиционного директора по международным приобретениям ПИК Робина Карлсена. Там же сказано, что Карлсен руководил покупкой земли для проектов группы на Филиппинах, в Индии и Вьетнаме.
Кто из россиян инвестировал в Юго-Восточную Азию
Инвестиции российских компаний в страны Юго-Восточной Азии связаны прежде всего с телекоммуникациями и ИТ-технологиями.
В 2007 году компания «ВымпелКом», владелец бренда Beeline, начала экспансию в Юго-Восточную Азию: создала «дочку» во Вьетнаме, затем купила сотового оператора в Камбодже и Лаосе. Но к 2010 году у компании возникли сложности с инвестициями в эти страны, она постепенно распродала активы, последним в 2017 году был продан бизнес в Лаосе.
Российский предприниматель Дмитрий Лавренко в начале 2010-х основал во Вьетнаме поисковую систему Coc Coc, которая стала одним из самых посещаемых медиасервисов страны.
До пандемии COVID-19 эксперты Мирового экономического форума прогнозировали, что к 2030 году на страны Азии будет приходиться примерно 60% мирового роста, а Азиатско-Тихоокеанский регион станет отвечать за подавляющее большинство (90%) из 2,4 млрд новых членов среднего класса. Основная часть этого роста придется на развивающиеся рынки Китая, Индии и всей Юго-Восточной Азии.
В 2019 году отмечался рост прямых иностранных инвестиций в страны Южной (10%) и Юго-Восточной (5%) Азии. Но из-за пандемии по итогам 2020 года прямые иностранные инвестиции в страны — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос и др.) сократились на 31%, до $107 млрд, свидетельствуют данные ООН.
Расширяется ПИК и в России. Осенью 2019 года стало известно о планах ПИК выйти на рынок Дальнего Востока. Спустя год группа купила участки для строительства 119 тыс. кв. м жилья во Владивостоке и заявила о планах строительства более 800 тыс. кв. м жилья на Сахалине.
Кроме того, на Сахалине ПИК планирует создать производство модульных домов мощностью до 300 тыс. кв. м в год. Сборные дома будут использоваться в жилищном строительстве и инфраструктурных проектах в Дальневосточном федеральном округе и Юго-Восточной Азии, следует из презентации для инвесторов, выпущенной в июле прошлго года. В правительстве Сахалина также сообщали, что планируется экспорт домокомплектов, произведенных на острове, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Выход группы на Дальний Восток и в страны Азии — это параллельные процессы, никак не связанные управленчески, настаивают в ПИК. «Это пока вопрос — будет ли иметь смысл доставлять в Юго-Восточную Азию модули с заводов на Сахалине. Еще не факт, что это будет выгодно», — уточняет Гордеев.
В целом выход российских застройщиков на зарубежные рынки пока носит единичный характер. Например, Setl Group реализовала проекты в Финляндии, у группы ЛСР есть опыт строительства в Германии. В Берлине строит небоскреб компания «Монарх», у девелопера «Пионер» есть проект в Нью-Йорке. О масштабной экспансии на зарубежные рынки ни одна из этих компаний не заявляла.