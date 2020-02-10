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Что случилось за день. Главные новости РБК

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до 18 лет, как прошло тестирование «суверенного Рунета», зараженных коронавирусом готовят к выписке, Минфин предложил авиакомпаниям отказ от долларов; главные новости — в обзоре РБК
Оглашение приговора по делу террористического сообщества «Сеть» в Пензе (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

  • Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).
  • Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.
  • По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
  • Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы сообщили Минкомсвязи, что во время тестового запуска оборудования для «суверенного Рунета» на Урале возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала, сообщили источники РБК.

  • Согласно письмам операторов, с содержанием которых знакомы собеседники РБК, неполадки возникли у «ВымпелКома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ТТК.
  • Масштабных сбоев не зафиксировали, однако и заблокировать Telegram везде не удалось. По словам одного из собеседников РБК, пилотный запуск был нужен как раз для выявления проблем.
  • Источники РБК говорили, что оборудование для «суверенного Рунета» установили в разных городах Урала в августе–сентябре, но включали его на короткие промежутки в ноябре.

Попова заявила о подготовке к выписке двух граждан Китая с коронавирусом

Двух больных из Китая с подтвержденными случаями заражения коронавирусом сейчас «готовят к выписке», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

  • По ее словам, их выпишут из больницы после того как будут получены «дважды отрицательные результаты» обследования.
  • Попова также сообщила, что все эвакуированные из КНР и отправленные на карантин 144 человека чувствуют себя хорошо, а первые анализы не выявили ни у кого из них коронавирус. На карантине находится и новый генконсул Китая в Екатеринбурге.
  • В ВОЗ считают, что пока в ситуации с распространением вируса мы видим только «верхушку айсберга». Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейус указал на то, что уже были зафиксированы случаи передачи вируса людьми, которые не были в Китае, а это значит, что инфекция может более широко распространиться за пределами КНР.

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Министерство финансов предложило перевести расчеты гражданской авиации в рубли в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. Инициативу представили правительству в октябре прошлого года, но решения пока нет, сообщили источники РБК.

  • По словам собеседника в одном из профильных ведомств, Минфин руководствуется «соображениями экономической безопасности»: если платежи будут в рублях, то финансовая система США не задействуется, расчеты будут защищены от возможной потери средств. Кроме того, снижаются риски непрохождения платежей и санкций.
  • В случае если перевод платежей за лизинг в рубли невозможен, Минфин допускает оплату в евро. Однако если самолет был произведен в России, то возможна оплата только в рублях. Также в рубли предлагается перевести аэропортовые сборы и сборы за обслуживание для иностранных компаний.
  • Предполагается также изменение валюты роялти — платежей для иностранных компаний за использование российского воздушного пространства. Сейчас «Аэрофлот» получает такие компенсации за полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам, они составляют около $600–800 млн в год.
Автор: Константин Нагаев
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