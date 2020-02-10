Что случилось за день. Главные новости РБК

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до 18 лет, как прошло тестирование «суверенного Рунета», зараженных коронавирусом готовят к выписке, Минфин предложил авиакомпаниям отказ от долларов; главные новости — в обзоре РБК

Оглашение приговора по делу террористического сообщества «Сеть» в Пензе (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).

Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».

Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы сообщили Минкомсвязи, что во время тестового запуска оборудования для «суверенного Рунета» на Урале возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала, сообщили источники РБК.