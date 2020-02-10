ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Гендиректор ВОЗ не исключил, что распространение коронавируса за пределами Китая в будущем может ускориться и призвал руководство всех стран подготовиться к появлению инфекции на их территории

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Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время. Об этом в своем Twitter написал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.

Были зафиксированы случаи передачи нового типа вируса людьми, которые не были в Китае, отметил глава ВОЗ. По его мнению, эти случаи свидетельствуют, что инфекция может более широко распространяться в других странах. «Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга», — считает Гебрейус.

Сейчас за пределами КНР темпы распространения вируса небольшие, однако они могут ускориться в будущем, предупредил он. Глава ВОЗ призвал все страны «воспользоваться окном возможностей», чтобы подготовиться к возможному проникновению инфекции. «Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения», — отметил Гебрейус.