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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Гендиректор ВОЗ не исключил, что распространение коронавируса за пределами Китая в будущем может ускориться и призвал руководство всех стран подготовиться к появлению инфекции на их территории
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время. Об этом в своем Twitter написал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.

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Были зафиксированы случаи передачи нового типа вируса людьми, которые не были в Китае, отметил глава ВОЗ. По его мнению, эти случаи свидетельствуют, что инфекция может более широко распространяться в других странах. «Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга», — считает Гебрейус.

Сейчас за пределами КНР темпы распространения вируса небольшие, однако они могут ускориться в будущем, предупредил он. Глава ВОЗ призвал все страны «воспользоваться окном возможностей», чтобы подготовиться к возможному проникновению инфекции. «Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения», — отметил Гебрейус.

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На данный момент препарата, который способен эффективно лечить коронавирусную инфекцию, не существует, предупредили ранее представители ВОЗ. В организации при этом отметили, что заболевшим могут помочь своевременная помощь, в том числе с дыханием, и должный уход.

Неизвестный ранее коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным ВОЗ, число зараженных превысило 37 тыс., большинство из них в материковом Китае. За пределами страны зафиксировано 307 подтвержденных случаев заражения. От пневмонии, вызванной вирусом, погибли 910 человек, в том числе двое за пределами континентальной КНР — на Филиппинах и в Гонконге.

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По мнению экспертов из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, распространение инфекции может достигнуть пика во второй половине февраля, а в общей сложности число заболевших составит около 500 тыс. человек.

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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, ВОЗ, Китай
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