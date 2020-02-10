Генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Согласно правилам, все прибывающие из Китая из-за риска заражения коронавирусной инфекцией должны две недели провести на карантине. Исключением из этого правила не стал и приезд нового генконсула КНР

Цуй Шаочунь (Фото: mfa.gov.kg)

Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции в своей резиденции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИДа в Екатеринбурге Александра Харлова.

«Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — рассказал он.

По словам Харлова, Цуй Шаочунь прилетел в Екатеринбург из Пекина с пересадкой в Москве. На Урал он прибыл в конце прошлой недели.

На встрече с журналистами Харлов также рассказал, что генконсул после прохождения карантина должен будет встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Дата встречи пока не назначена, передает Ura.ru.