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Генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Согласно правилам, все прибывающие из Китая из-за риска заражения коронавирусной инфекцией должны две недели провести на карантине. Исключением из этого правила не стал и приезд нового генконсула КНР
Цуй Шаочунь (Фото: mfa.gov.kg)

Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции в своей резиденции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИДа в Екатеринбурге Александра Харлова.

«Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — рассказал он.

По словам Харлова, Цуй Шаочунь прилетел в Екатеринбург из Пекина с пересадкой в Москве. На Урал он прибыл в конце прошлой недели.

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На встрече с журналистами Харлов также рассказал, что генконсул после прохождения карантина должен будет встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Дата встречи пока не назначена, передает Ura.ru.

По данным издания, карантин дипломат будет проходить в жилой зоне на территории генконсульства, на улице Чайковского, 45. Двухнедельный карантин — обязательная норма для всех прибывающих из Китая в связи с риском распространения коронавирусной инфекции NCP.

РБК направил запросы в генконсульство Китая в Екатеринбурге и посольство КНР в России.

Карантинные зоны должны быть созданы в каждом регионе России. В Свердловской области их будет две. Одна создана на базе санатория «Бодрость» в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Еще одна зона наблюдения за прибывшими из Китая создана в городе Богданович. Как пишет «Коммерсантъ-Урал», всего в карантинной зоне в Богдановиче, созданной на базе бывшего фарфорового завода, разместили 70 граждан Китая. Симптомов заболевания ни у одного из них не выявлено.

Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж
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Ранее эвакуированных из Китая граждан России и стран СНГ разместили на карантин в Тюменской области.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией NCP превысило 40 тыс., 910 человек умерли. Большинство зараженных и жертв были зафиксированы в Китае, где началась вспышка заболевания.

Теги: Китай, Екатеринбург, карантин, коронавирус, Генконсул
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