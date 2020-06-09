Что случилось за день. Главные новости РБК

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Михаила Ефремова задержали после аварии
После смертельного ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде, он должен был явиться на допрос к следователю к 11:00 мск, однако не пришел. В итоге полиции пришлось доставить его на допрос в УВД по Центральному округу Москвы. Позже его задержали.
- Вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель фургона Сергей Захаров получил множественные ранения и позже скончался в больнице.
- Как показала экспертиза, на момент аварии Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник РБК сообщил, что в организме актера также обнаружили следы наркотиков: каннабиноидов и кокаина. В свою очередь источник «РИА Новости» утверждает, что это остаточные следы и на ДТП «это вряд ли отразилось».
- Изначально в отношении актера было возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Но после смерти пострадавшего дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
- Знакомые актера предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя. Среди них — журналисты Виктор Шендерович и Максим Кононенко. Супруга погибшего Захарова заявила, что актер заслуживает самого сурового наказания. По ее словам, никто из представителей Ефремова с ней не связывался и не выразил соболезнования.