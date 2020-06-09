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Что случилось за день. Главные новости РБК

Ефремова доставили на допрос в полицию, новые детали дела о гибели Boeing над Донбассом, обрушение моста под Мурманском прервало поставки грузов, как Москва выходит из режима самоизоляции; главные новости — в обзоре РБК

Михаила Ефремова задержали после аварии

После смертельного ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде, он должен был явиться на допрос к следователю к 11:00 мск, однако не пришел. В итоге полиции пришлось доставить его на допрос в УВД по Центральному округу Москвы. Позже его задержали.

  • Вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель фургона Сергей Захаров получил множественные ранения и позже скончался в больнице.
  • Как показала экспертиза, на момент аварии Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник РБК сообщил, что в организме актера также обнаружили следы наркотиков: каннабиноидов и кокаина. В свою очередь источник «РИА Новости» утверждает, что это остаточные следы и на ДТП «это вряд ли отразилось».
  • Изначально в отношении актера было возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Но после смерти пострадавшего дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Знакомые актера предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя. Среди них — журналисты Виктор Шендерович и Максим Кононенко. Супруга погибшего Захарова заявила, что актер заслуживает самого сурового наказания. По ее словам, никто из представителей Ефремова с ней не связывался и не выразил соболезнования.


Новые детали на суде по делу о крушении MH17 в Донбассе

В Нидерландах продолжается суд по делу о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году. Прокуратура раскрыла несколько подробностей по делу.

  • Так, в телах членов экипажа и в кабине капитана были найдены несколько десятков стальных осколков, два из которых были в форме бабочки. Осколки имеют больше сходства с осколками ракеты «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38, указал прокурор. Первый тип состоит на вооружении ВС России, а второй — ВС Украины.
  • При этом ни российские, ни украинские радары не зарегистрировали полет ракеты перед крушением MH17. Прокурор Тейс Бергер объяснил это несколькими версиями: радар мог не заметить небольшую ракету; российские гражданские службы могли не сохранить данные о ракете; данные РЛС были удалены. Последнее, по его словам, сделать было «очень просто».
  • Суд по делу о крушении самолета на востоке Украины начался 9 марта. Международная расследовательская группа JIT считает, что к произошедшему причастны трое россиян. Москва свою причастность к катастрофе отрицает.

Из-за рухнувшего моста часть грузов из Мурманска уйдет в порты Прибалтики

Поставки в Мурманский порт стали невозможны из-за обрушения железнодорожного моста на реке Кола в начале июня. РЖД предлагала клиентам порта бесплатную переадресовку нескольких тысяч застрявших вагонов в сторону Усть-Луги и Тамани, но многие решили перенаправить свои грузы в порты Прибалтики.

  • Дело в том, что Мурманский порт универсальный, доставка различных грузов через него обходится гораздо дешевле, чем через альтернативные порты на северо-западе России. К тому же скорость выгрузки состава в Мурманске осуществляется быстрее, объяснил РБК представитель СУЭК, не уточнив, куда именно будет перенаправлен их груз.
  • Тем временем «Еврохим» Андрея Мельниченко перенаправил поставки железорудного и апатитового концентратов в прибалтийские порты. РЖД уже ввели для них 25-процентные скидки при поставках в Латвию.
  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обещал организовать железнодорожное сообщение с Мурманском до конца июня. Это будет временный участок. Строительство нового моста и возобновление движения по существующему участку планируется к началу октября.

Видео: Блогер51/VK
Видео: Блогер51/VK

В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков

С 9 июня в Москве перестал действовать ряд мер, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, отменен режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а также режим самоизоляции — жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, могут выходить на улицу.

  • Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, ветклиники, фотоателье, научные институты, общественные организации, студии звукозаписи, киностудии, а театры и цирки могут начать репетиции. Кроме того, столичные суды общей юрисдикции возобновляют обычный режим работы.
  • Поскольку вероятность заражения еще существует, жителям и гостям столицы рекомендуется продолжать соблюдать масочный и перчаточный режим в общественных местах. Как выглядит Москва после смягчения ограничений — в фоторепортаже РБК.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
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Автор: Сергей Витько
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