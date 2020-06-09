Что случилось за день. Главные новости РБК

Ефремова доставили на допрос в полицию, новые детали дела о гибели Boeing над Донбассом, обрушение моста под Мурманском прервало поставки грузов, как Москва выходит из режима самоизоляции; главные новости — в обзоре РБК

Михаила Ефремова задержали после аварии

После смертельного ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде, он должен был явиться на допрос к следователю к 11:00 мск, однако не пришел. В итоге полиции пришлось доставить его на допрос в УВД по Центральному округу Москвы. Позже его задержали.