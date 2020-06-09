Из-за рухнувшего моста часть грузов из Мурманска уйдет в порты Прибалтики

«Мурманский порт универсальный: обрабатывает железную руду, удобрения, уголь, генеральные грузы, через порт проводится снабжение Арктики. Каждый груз требует уникального подхода», — объяснил он. По словам представителя СУЭК, РЖД предлагают бесплатную переадресовку нескольких тысяч груженых вагонов, застрявших по дороге в Мурманский порт, в сторону Усть-Луги, Тамани и портов Прибалтики. «К сожалению, рассматривая как альтернативные варианты порты северо-запада России, мы не можем получить адекватные условия по логистическим затратам до рынков назначения», — предупредил он. Если через порт Мурманска доставка железной руды до Китая обходилась в $20 за тонну, то через российские северо-западные порты, например Усть-Лугу, — в полтора-два раза дороже. К тому же скорость выгрузки состава в Мурманске составляет не более 1,3 сут, а в среднем в других российских портах — 2,5–3 сут, утверждает собеседник РБК.

«Еврохим» тем временем перенаправил поставки железорудного и апатитового концентратов в прибалтийские порты, сказала РБК Кузнецова. Представитель концерна не ответил на запрос РБК. Но ранее директор по логистике Ковдорского горно-обогатительного комбината) («дочка» «Еврохима») Евгений Романов говорил, что компании есть резон экспортировать апатитовый концентрат в Литву. «По апатитовому концентрату у нас есть альтернатива перевозки сухопутным вариантом на наш завод в Литве Lifosa. В первую декаду июня туда нужно будет направить 19,5 тыс. т апатитового концентрата, чтобы не оставить завод без сырья», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Правление РЖД под председательством Олега Белозерова 8 июня утвердило скидку 25% на перевозки железорудного концентрата со станции Ковдор, где расположен Ковдорский ГОК, на станцию Скангали на границе с Латвией, сообщил РБК представитель РЖД. Скидка будет действовать на время восстановления сообщения с портом Мурманск, уточнил он.

Такая же скидка предусмотрена при поставке в Скангали апатитового концентрата со станций Титан и Апатиты, где расположены предприятия производителя удобрений «Фосагро», следует из сообщения РЖД, поступившего в РБК.

Представитель «Фосагро» отметил, что компания еще анализирует возможные варианты, как изменить логистику и переориентировать грузопотоки из Мурманска в альтернативные порты. А источник, знакомый с планами поставщиков удобрений, сообщил, что они изучают гавани в Прибалтике и Финляндии.

Когда восстановят сообщение с Мурманском Перегон в Мурманской области между железнодорожными станциями Выходной и Кола был закрыт 30 мая из-за подъема воды в реке Кола. 1 июня она подмыла насыпь опоры, что привело к обрушению железнодорожного моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Из-за аварии прервалось сообщение по железной дороге с Мурманском, а РЖД запретили доставку грузов в Мурманский порт. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обещал восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском до конца июня. «Для восстановления железнодорожного сообщения будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла (МТУ). Это участок, на котором ведет работы компания «Ямалтрансстрой», подрядчик проекта МТУ. Планируется, что будет построено 5,7 км нового пути», — пояснила РБК его заместитель Ольга Кузнецова. Движение по временному участку планируется организовать до конца июня, а строительство нового моста и возобновление движения по существующему участку — к началу октября.

Прибалтика традиционно была перевалочным пунктом для российских балкерных грузов (сыпучих) и по удобрениям остается им до сих пор, отметил главный редактор агентства Portnews Виталий Чернов. «Схема с Прибалтикой отлажена, мощностей там достаточно, они заинтересованы в привлечении российского грузопотока. В России имеется острый дефицит специализированных балкерных терминалов. Поэтому альтернативы Прибалтике практически нет сейчас», — пояснил Чернов. РБК направил запросы в порты Риги и Вентспилса.

Уголь можно переориентировать на порт Высоцкий в Ленинградской области, также отметил эксперт: там было падение грузооборота, так что есть свободные мощности. Кроме того, есть «Ростерминалуголь» в Усть-Луге, указал он.

Куда еще поедут грузы

По словам Кузнецовой, «Фосагро» также направит часть апатитового концентрата в Бельгию через Кандалакшский морской торговый порт, который также находится в Мурманской области. В Кандалакшу направит грузы и «Норильский никель», добавила она.

В пресс-службе «Норникеля» отметили, что такая схема рассматривается, но пока компания осуществляет доставку всех своих грузов до Мурманского порта автомобильным транспортом.

Часть апатитового концентрата производителя удобрений «Акрон» переориентирована из Мурманска в Великий Новгород по железной дороге, отметила заместитель губернатора. РБК направил запрос в пресс-службу «Акрона». В Новгороде располагаются производственные мощности «Акрона», а в Мурманской области группа ведет добычу сырья.