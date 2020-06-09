Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
ВЭБ отреагировал на данные о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА Спорт, 08:07 РБК Pro: повторит ли рынок недвижимости сценарии 2008 и 2014 годов Pro, 08:02 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 08:00 «Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы Политика, 08:00 «Убежден: тактика безумца выгодна»: инвестор-эксцентрик Масаеси Сон Pro, 07:56 МЧС предложило увеличить территории пляжей Общество, 07:47 Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 Общество, 07:41 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 07:15 В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Общество, 06:33 Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок Бизнес, 06:00 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 05:59 В ЛДПР предложили отправлять матерей-героинь на пенсию досрочно Общество, 05:43 Трамп отказался упразднять полицию после гибели афроамериканца Флойда Политика, 05:37 Эксперты назвали долю планирующих провести летний отпуск дома россиян Общество, 05:00
Общество ,  
0 

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил
нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. Его слова передает телеканал ABC.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — сказал Бергер. Этот осколок нашли в теле капитана экипажа команды, уточнил он. Найденные осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38, указал прокурор.

Еще один фрагмент в форме бабочки обнаружили в кабине капитана, сообщил Бергер.

Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17
Общество
Фото: Максим Змеев / Reuters

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, среди которых были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран, погибли.

Согласно первому техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой 9H314M. Такие боеголовки устанавливаются на ракеты 9М38 (состоят на вооружении ВС Украины) и 9М38М1 (состоят на вооружении ВС России) и применяются зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Бук», «Бук-М1» и «Бук-М1-2». Расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК «Бук», который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске.

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
Общество
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Суд по делу о крушении самолета над Донбассом начался 9 марта. В ходе расследования прокуратура рассмотрела четыре сценария, в том числе взрыв на борту, атака истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В рамках последнего сценария ведомство проанализировало разные места запуска ракеты и возможное использование установки, принадлежащей или России, или Украине. Международная расследовательская группа JIT считает, что к крушению причастны трое россиян, в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков).

Россия отрицает свою причастность к катастрофе Boeing. В мае 2018 года президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования JIT, так как Россия не принимает в нем участия.

Теги: MH17, расследование
Материалы по теме
Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
Общество
СМИ назвали генерала ФСБ ключевым фигурантом по делу MH17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter