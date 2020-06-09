Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

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В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил

нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. Его слова передает телеканал ABC.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — сказал Бергер. Этот осколок нашли в теле капитана экипажа команды, уточнил он. Найденные осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38, указал прокурор.

Еще один фрагмент в форме бабочки обнаружили в кабине капитана, сообщил Бергер.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, среди которых были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран, погибли.