Рекорд экспорта продуктов, Manizha на «Евровидении». Главное за ночь

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Общефедеральные списки для партий могут увеличить к выборам
В администрации президента России обсуждают возможность увеличения федеральной (головной) части партийных списков на выборах в Госдуму, говорят источники РБК. Это решение может стать уступкой для парламентской оппозиции.
- В октябре с подобной инициативой на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он предлагал увеличить общефедеральную часть с десяти до 20 человек. Согласно законодательству, если партия преодолевает проходной барьер — 5%, то в парламент в первую очередь проходят кандидаты из федеральной части списка. В Кремле такая идея не вызвала негативной реакции, поскольку власти от этого ни жарко ни холодно, рассказывали осенью два близких к администрации президента собеседника.
- Так что головную часть федерального списка могут увеличить, правда не на 20, а на 15 человек. КПРФ и ЛДПР ее расширение выгодно тем, что обе практикуют включение туда партийных спонсоров. А вот регионам увеличение федеральной части выгоду не принесет. Чем больше там кандидатов, тем меньше мандатов уходит на места.
Что еще принесет увеличение головной части партийных списков — в материале РБК.