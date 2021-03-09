Рекорд экспорта продуктов, Manizha на «Евровидении». Главное за ночь

Рекорд по экспорту продовольствия

В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия в своей современной истории. По итогам года она поставила в другие страны 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд, оценили в Минсельхозе России. Тогда страна впервые заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт из других государств.

Российское продовольствие покупали 150 стран, крупнейшими из них были Китай и Турция, а треть поставок пришлась на зерно.

Повторить рекорд в 2021 году России вряд ли удастся. В конце прошлого года Владимир Путин обратил внимание на существенный рост цен на продукты, в том числе те, что активно вывозились за рубеж. Для стабилизации цен правительство ввело постоянный механизм регулирования экспорта зерна.

Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж Бизнес

Manizha на «Евровидении»

29-летняя певица Manizha (Манижа Сангин) выиграла национальный этап отбора. На международном песенном конкурсе она представит песню Russian Woman. На отборочном этапе исполнительница получила 39,7% голосов телезрителей, обойдя соперников — группы «2Маши» и Therr Maitz.

Manizha, уроженка Таджикистана, завоевала популярность за счет роликов с каверами и собственной музыкой в Instagram. С 2019 года она выступает амбассадором фонда «Подари жизнь», с 2020-го — послом доброй воли ООН по делам беженцев. Помимо музыкальной деятельности Manizha борется с домашним насилием. В частности, в позапрошлом году певица и ее команда запустили приложение SILSILA, которое «поможет позвать на помощь и найти место, где укрыться».

В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno, но из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» не состоялось. В этом году оно все же пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Роскомнадзор взялся за ботов в Telegram

Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, пишет «Коммерсантъ».