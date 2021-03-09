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Рекорд экспорта продуктов, Manizha на «Евровидении». Главное за ночь

Партиям могут расширить общефедеральные списки, Россия поставила рекорд по экспорту продовольствия, на «Евровидение-2021» поедет Manizha — главные новости в обзоре РБК

Общефедеральные списки для партий могут увеличить к выборам

В администрации президента России обсуждают возможность увеличения федеральной (головной) части партийных списков на выборах в Госдуму, говорят источники РБК. Это решение может стать уступкой для парламентской оппозиции.

  • В октябре с подобной инициативой на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он предлагал увеличить общефедеральную часть с десяти до 20 человек. Согласно законодательству, если партия преодолевает проходной барьер — 5%, то в парламент в первую очередь проходят кандидаты из федеральной части списка. В Кремле такая идея не вызвала негативной реакции, поскольку власти от этого ни жарко ни холодно, рассказывали осенью два близких к администрации президента собеседника.
  • Так что головную часть федерального списка могут увеличить, правда не на 20, а на 15 человек. КПРФ и ЛДПР ее расширение выгодно тем, что обе практикуют включение туда партийных спонсоров. А вот регионам увеличение федеральной части выгоду не принесет. Чем больше там кандидатов, тем меньше мандатов уходит на места.

Что еще принесет увеличение головной части партийных списков — в материале РБК.

В Кремле допустили увеличение головной части партсписков на выборах
Политика
Фото:ТАСС

Рекорд по экспорту продовольствия

В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия в своей современной истории. По итогам года она поставила в другие страны 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд, оценили в Минсельхозе России. Тогда страна впервые заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт из других государств.

  • Российское продовольствие покупали 150 стран, крупнейшими из них были Китай и Турция, а треть поставок пришлась на зерно.
  • Повторить рекорд в 2021 году России вряд ли удастся. В конце прошлого года Владимир Путин обратил внимание на существенный рост цен на продукты, в том числе те, что активно вывозились за рубеж. Для стабилизации цен правительство ввело постоянный механизм регулирования экспорта зерна.
    Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
    Бизнес
    Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
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Manizha на «Евровидении»

29-летняя певица Manizha (Манижа Сангин) выиграла национальный этап отбора. На международном песенном конкурсе она представит песню Russian Woman. На отборочном этапе исполнительница получила 39,7% голосов телезрителей, обойдя соперников — группы «2Маши» и Therr Maitz.

  • Manizha, уроженка Таджикистана, завоевала популярность за счет роликов с каверами и собственной музыкой в Instagram. С 2019 года она выступает амбассадором фонда «Подари жизнь», с 2020-го — послом доброй воли ООН по делам беженцев. Помимо музыкальной деятельности Manizha борется с домашним насилием. В частности, в позапрошлом году певица и ее команда запустили приложение SILSILA, которое «поможет позвать на помощь и найти место, где укрыться».
  • В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno, но из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» не состоялось. В этом году оно все же пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Роскомнадзор взялся за ботов в Telegram

Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, пишет «Коммерсантъ».

  • Первые боты — сборщики данных появились несколько лет назад, сейчас таких ресурсов в мессенджере несколько десятков, пишет газета. Они собирают из открытых и слитых в интернет баз данных и предоставляют потом за деньги информацию.
  • В Роскомнадзоре пояснили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. В ведомстве также обратились в правоохранительные органы, чтобы найти тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.
    Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов
    Общество
    Фото:Александр Манзюк / ТАСС
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости экспорт продукты Евровидение Telegram выборы в Госдуму
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