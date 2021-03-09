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Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Ведомство указало на то, что деятельность ботов, которые агрегируют информацию из открытых и слитых баз данных, нарушает закон о персональных данных. Роскомнадзор также обратился к правоохранителям, чтобы найти владельцев ботов

Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре пояснили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. В ведомстве также обратились в правоохранительные органы для того, чтобы найти тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.

Первые боты-сборщики данных появились несколько лет назад, сейчас таких ресурсов в мессенджере несколько десятков, пишет газета. Они собирают информацию из открытых и слитых в интернет баз данных, предоставляя ее потом за деньги.

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Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Например, один из самых популярных сервисов, «Глаз Бога», принимал оплату через «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa, Robokassa. Как сообщил источник газеты, 6 марта бот был отключен от всех агрегаторов платежей. В тот же день владельцы бота сообщили в его Telegram-канале, что пополнение баланса отключено и сервис до 9 марта будет бесплатным.

Администраторов ботов могут привлечь к административной или уголовной ответственности, если боты получили данные из закрытых источников и без согласия людей, отмечает партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский.

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Фото:Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

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Управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что уголовная ответственность позволит снизить популярность ботов. При этом эксперт подчеркивает, что штрафы за нарушение закона о персональных данных и блокировка не помогут решить проблему.

В начале февраля эксперты предупредили, что в Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Это может вызвать рост числа телефонных мошенничеств, пояснили они. При этом, если пользователь сервиса укажет перед звонком номер, который уже есть у абонента в контактах, у последнего высветится то имя, под которым этот номер записан.

Автор
Мария Лисицына
Роскомнадзор Telegram утечка данных база данных
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