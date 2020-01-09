Что случилось за ночь. Главные новости РБК

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране
По данным источника Reuters в службе безопасности Канады, упавший в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не был сбит ракетой. По крайней мере, прямых доказательств тому нет.
- Западные разведслужбы утверждают, что наиболее вероятной причиной гибели лайнера стала техническая неисправность. На это указывают свидетельства перегрева двигателя самолета. Ранее украинский перевозчик утверждал, что самолет был исправен.
- О том, что Boeing могла случайно сбить ракета, сообщил телеканал Al-Hadath. В ночь авиакатастрофы Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. При этом иранские власти заявили, что крушение самолета произошло по технической причине.
- Самолет разбился 8 января. Он направлялся в Борисполь, на борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных
Жертвами масштабных лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных, сообщил профессор Сиднейского университета Крис Дикман. При этом в одном только штате Новый Южный Уэльс, по его оценкам, погибло 800 млн особей. Еще 3 января он называл другую цифру — 480 млн.