Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Версия западной разведки о причинах гибели украинского Boeing в Иране, пожар в Австралии уничтожил миллиард животных, в ООН усомнились в причастности хуситов к атаке на Saudi Aramco; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране



По данным источника Reuters в службе безопасности Канады, упавший в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не был сбит ракетой. По крайней мере, прямых доказательств тому нет.

Западные разведслужбы утверждают, что наиболее вероятной причиной гибели лайнера стала техническая неисправность. На это указывают свидетельства перегрева двигателя самолета. Ранее украинский перевозчик утверждал, что самолет был исправен.

О том, что Boeing могла случайно сбить ракета, сообщил телеканал Al-Hadath. В ночь авиакатастрофы Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. При этом иранские власти заявили, что крушение самолета произошло по технической причине.

Самолет разбился 8 января. Он направлялся в Борисполь, на борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.



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