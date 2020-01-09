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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Версия западной разведки о причинах гибели украинского Boeing в Иране, пожар в Австралии уничтожил миллиард животных, в ООН усомнились в причастности хуситов к атаке на Saudi Aramco; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране


По данным источника Reuters в службе безопасности Канады, упавший в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не был сбит ракетой. По крайней мере, прямых доказательств тому нет.

  • Западные разведслужбы утверждают, что наиболее вероятной причиной гибели лайнера стала техническая неисправность. На это указывают свидетельства перегрева двигателя самолета. Ранее украинский перевозчик утверждал, что самолет был исправен.
  • О том, что Boeing могла случайно сбить ракета, сообщил телеканал Al-Hadath. В ночь авиакатастрофы Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. При этом иранские власти заявили, что крушение самолета произошло по технической причине.
  • Самолет разбился 8 января. Он направлялся в Борисполь, на борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.


В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

Жертвами масштабных лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных, сообщил профессор Сиднейского университета Крис Дикман. При этом в одном только штате Новый Южный Уэльс, по его оценкам, погибло 800 млн особей. Еще 3 января он называл другую цифру — 480 млн.

«В последние несколько десятилетий биоразнообразие Австралии сокращается. Такие события [как этот пожар] могут ускорить процесс вымирания ряда других видов животных. Это очень печальное время», — сказал он.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

СМИ узнали о докладе ООН о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Тот факт, что хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на Saudi Aramco, не говорит о том, что они действительно совершили эту атаку. Об этом говорится в секретном докладе независимых экспертов ООН, который оказался у Reuters.

  • По мнению специалистов, беспилотники, которые осенью прошлого года использовались для нападения на объекты Saudi Aramco, не обладали необходимой дальностью полета, чтобы их могли выпустить с йеменских территорий, подконтрольных хуситам. Кроме того, дроны направлялись с севера, а не с юга, как этого следовало ожидать, если бы их выпустили из Йемена.
  • Атака на объекты Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. В ней применялись дроны и крылатые ракеты. В результате нефтедобыча Саудовской Аравии значительно сократилась. Несмотря на то, что ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, Эр-Рияд обвинил в нападении Иран. В ООН, впрочем, не смогли найти и доказательств того, что за произошедшим стоял Тегеран.


Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий


Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его жена Меган Маркл — объявили через Instagram, что отказываются от полномочий «старших» членов королевской семьи. При этом они планируют «сбалансировать свое время» между Великобританией и США, продолжая выполнять свой долг перед королевой Елизаветой II.

  • «Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевской традиции», — заявила монархическая чета.
  • Супруги намерены «стать финансово независимыми», а также сконцентрироваться на запуске благотворительной организации.
  • Сейчас принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Он женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Через год у них родился сын Арчи.
Автор: Сергей Витько
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