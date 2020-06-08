Что случилось за день. Главные новости РБК

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Въезд и выезд из России упростили

Из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса власти России решили снять ряд ограничений на въезд и выезд из страны.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выехать из России можно, но только с определенными целями: для работы или учебы, для получения медпомощи за рубежом, для оказания поддержки больным родственникам, проживающим в других странах.

Иностранцы смогут въехать в Россию для лечения у российских врачей или оказания помощи близким родственникам, нуждающимся в уходе.

ТАСС узнал, что премьер также поручил профильным ведомствам проработать вопрос о возобновлении полетов за рубеж и поддержке авиаотрасли.

В Минтрансе заявили, что говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано. Сначала надо наладить соблюдение мер безопасности на внутренних рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов.

Премьер-министр согласился, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона. В этой ситуации важно создать качественную туристическую инфраструктуру. «С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — ответил на это вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

В ближайшие недели в столице снимут основные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.