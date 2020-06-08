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Что случилось за день. Главные новости РБК

Какие ограничения снимут в России и в частности в Москве, сколько LetterOne Фридмана потеряла на Uber, кто запустил в Европе конкурента Revolut; главные новости — в обзоре РБК

Въезд и выезд из России упростили

Из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса власти России решили снять ряд ограничений на въезд и выезд из страны.

  • По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выехать из России можно, но только с определенными целями: для работы или учебы, для получения медпомощи за рубежом, для оказания поддержки больным родственникам, проживающим в других странах.
  • Иностранцы смогут въехать в Россию для лечения у российских врачей или оказания помощи близким родственникам, нуждающимся в уходе.
  • ТАСС узнал, что премьер также поручил профильным ведомствам проработать вопрос о возобновлении полетов за рубеж и поддержке авиаотрасли.
  • В Минтрансе заявили, что говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано. Сначала надо наладить соблюдение мер безопасности на внутренних рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов.
  • Премьер-министр согласился, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона. В этой ситуации важно создать качественную туристическую инфраструктуру. «С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — ответил на это вице-премьер Дмитрий Чернышенко.


В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

В ближайшие недели в столице снимут основные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

  • С 9 июня будет отменен режим самоизоляции и пропусков: на улицу смогут выйти все жители, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. При этом они по-прежнему должны будут носить защитные маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию
  • Будут сняты ограничения в каршеринге, к работе вернутся парикмахерские, салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству, научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии.
  • С 16 июня к оказанию плановой помощи вернутся стоматологические клиники, заработают библиотеки, службы проката, музеи, зоопарки, в ресторанах откроются летние веранды.
  • С 23 июня планируется снять ограничения на работу фитнес-центров, бассейнов, а также детских садов.


LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

Компания LetterOne (L1, принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву) продала свою долю в агрегаторе такси Uber. Сумма сделки составила $173 млн. Три года назад она вложила в стартап $200 млн.

  • В конце 2015 года инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого, L1 могла получить долю менее 3% компании. Эксперты полагают, что теперь инвесторы не видят возможности заработать на проекте.
  • Uber была основана в 2009 году. В мае 2019 года компания провела IPO. Банки полагали, что ее первичная стоимость составит $120 млрд, однако рынок оценили ее лишь в $82 млрд. В первый день торгов котировки Uber обвалились на 20%. После этого стоимость акций начала медленно подниматься, но к первоначальным $45 не вернулась до сих пор.

Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

На фоне сообщений о проблемах у британского сервиса Revolut, позволяющего экономить на валютных платежах, бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили его конкурента — Vivid Money.

  • Это мобильное приложение и карта, с помощью которых можно открывать счета более чем в 100 валютах, совершать платежи и переводы, снимать наличные, получать кешбэк за покупки.
  • Основной инвестор, TCS Group, вложил в проект €25 млн. Сервис запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank и международной платежной системой Visa.
  • Другой похожий проект Revolut, ставший популярным в Европе, на фоне пандемии столкнулся с проблемами. По итогам 2018 года компания фиксировала убыток в размере £32,8 млн, который более чем в два раза превысил показатели 2017 года. Выручка от основной деятельности составила £58,2 млн.
Автор: Сергей Витько
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