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Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили сервис Vivid Money — мобильное приложение и карту — с помощью которого можно открывать счета, совершать платежи и переводы, инвестировать в акции. TCS Group вложила €25 млн
Фото: vividpayments / Facebook
Фото: vividpayments / Facebook

Экс-топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон. В ближайшем будущем в приложении появятся и инвестиционные продукты. TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») является основным инвестором проекта. Об этом говорится в сообщении европейской компании, поступившем в РБК.

Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. Компания также планирует выйти на другие европейские рынки в этом году.

TCS Group является основным инвестором проекта. О том, что группа Олега Тинькова планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании в Европе, стало известно в феврале текущего года, группа не исключала и дополнительных вложений в дальнейшем. Основатель TCS Group Олег Тиньков в своем Instagram заявлял, что готов лично фондировать новый проект, и допустил, что он составит конкуренцию британскому финтех-стартапу с российскими корнями Revolut. Этот сервис был основан в 2015 году, он также представляет собой приложение и карту, с помощью которых можно экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без комиссий за конвертацию и совершать трансграничные переводы.

Vivid Money была основана в 2019 году в Берлине двумя топ-менеджера TCS Group: старшим вице-президентом Тинькофф Банка по развитию бизнеса Артемом Ямановым и вице-президентом по разработке новых продуктов Александром Емешевым, которые покинули должности в банке. Всего в команде Vivid Money числится 130 человек, говорится в сообщении компании.

Приложение Vivid Money позволяет открывать банковские счета более чем в ста валютах, совершать платежи и переводы, снимать наличные, а также получать кешбэк за покупки до 10%. К счету открывается цифровая карта Visa, которую также можно получить в металлическом виде. Как говорится на сайте сервиса, счет можно открыть как со стандартным, так и с премиальным обслуживанием. В первом случае услуга будет бесплатна, во втором ее стоимость составит €9,90 после трех месяцев бесплатного обслуживания. Снятие наличных бесплатно до €200 или €1000 в месяц, после чего комиссия составит 3%. Обслуживание карты — €1. За переводы и обмен валюты комиссия не взимается. В ближайшее время в приложении также будут запущены инвестиционные продукты. Клиенты смогут инвестировать в акции американских и европейских компаний, а также в биржевой инвестиционный фонд (ETF).

По словам Олега Тинькова, он вел переговоры с сооснователем Revolut Николаем Сторонским о покупке сервиса, но безрезультатно. В октябре 2018 года Тинькофф Банк заявил о запуске на российском рынке аналогичного сервиса, позволяющего клиентам с дебетовой картой банка расплачиваться в 30 валютах, избегая больших комиссий за конвертацию. В том же месяце на форуме »Финополис» Тиньков раскритиковал Revolut. Модель такого стартапа — собирать деньги с инвесторов раунд за раундом, но в России таких инвесторов нет, отметил он. По мнению Тинькова, финтех-компании выигрывают от регуляторного арбитража (то есть от непопадания под регулирование): «Легко открывать 3 млн счетов, когда не соблюдаются простейшие регуляторные требования [конкретной страны]. Естественно, транзакции у них дешевле. Я тоже так хочу, но это не есть конкурентное преимущество». В ответ Сторонский заявил, что преимущество стартапов перед банками состоит в скорости автоматизации процессов и более гибком ценообразовании.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Тинькофф, Германия, Visa, банки, Revolut
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