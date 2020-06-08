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LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

Инвестиционная компания LetterOne продала свою долю в Uber за $173 млн. Три года назад она вложила в стартап $200 млн, надеясь заработать на IPO, однако Uber оказался переоцененным
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: LetterOne Group / Flickr)

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год. Выход из Uber был завершен в феврале, за долю компания выручила $173 млн.

L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн. Когда именно холдинг инвестировал в американскую компанию и какую долю получил, не уточнялось. В конце 2015 года инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого L1 могла получить долю менее 3% компании.

РБК направил запрос в L1.

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По мнению основателя Dsight Арсения Даббаха, L1 могла выйти из Uber, потому что больше не видит возможности заработать на стартапе. «Многие, кто инвестировал в Uber в последние годы перед IPO, надеялись заработать минимум в два раза больше в ближайшие три года. Однако ситуация с Uber получилась не слишком удачной, и, вероятнее всего, компания решила продать долю, чтобы вложить полученные средства более выгодно», — рассуждает Даббах.

Uber была основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарреттом Кэмпом как приложение для смартфона, которое позволяло вызвать такси с помощью одного нажатия кнопки. С каждой поездки Uber взимала комиссию 20% от ее стоимости. Сейчас компания работает в 69 странах. В мае 2019 года компания провела IPO. На первичном размещении акции Uber оценивались в $45, а сама компания — в $82 млрд, хотя изначально банки называли оптимистичную оценку в $120 млрд. В первый день торгов котировки Uber обвалились на 20%. Главной проблемой аналитики называли убыточность Uber. После этого стоимость акций сервиса начала медленно подниматься, но к первоначальным $45 не вернулись до сих пор. Крупнейшими акционерами Uber, согласно информации Bloomberg, на данный момент являются SoftBank (12,8%) и Benchmark Capital (8,66%). Капитализация компании на Нью-Йоркской бирже — $64,5 млрд.

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В первом квартале 2020 года общие поступления от заказов Uber Technologies составили $15,8 млрд, что на 8% выше, чем за тот же период прошлого года. Чистый убыток компании равнялся $2,9 млрд, что почти в три раза выше, чем год назад.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Сергей Соболев
Теги: Uber, LetterOne, Михаил Фридман, стартап
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