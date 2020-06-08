LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

Инвестиционная компания LetterOne продала свою долю в Uber за $173 млн. Три года назад она вложила в стартап $200 млн, надеясь заработать на IPO, однако Uber оказался переоцененным

Михаил Фридман (Фото: LetterOne Group / Flickr)

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год. Выход из Uber был завершен в феврале, за долю компания выручила $173 млн.

L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн. Когда именно холдинг инвестировал в американскую компанию и какую долю получил, не уточнялось. В конце 2015 года инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого L1 могла получить долю менее 3% компании.

РБК направил запрос в L1.

По мнению основателя Dsight Арсения Даббаха, L1 могла выйти из Uber, потому что больше не видит возможности заработать на стартапе. «Многие, кто инвестировал в Uber в последние годы перед IPO, надеялись заработать минимум в два раза больше в ближайшие три года. Однако ситуация с Uber получилась не слишком удачной, и, вероятнее всего, компания решила продать долю, чтобы вложить полученные средства более выгодно», — рассуждает Даббах.