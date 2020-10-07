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Валюту снимают со вкладов, США ужесточили выдачу виз. Главные новости РБК

Россияне распечатывают «валютные кубышки», конфликт на похоронном рынке, арестованная Колесникова выступила с обращением, рабочие визы в США будет сложнее получить — главные новости в обзоре РБК

Россияне уносят валюту из Сбербанка

В сентябре Сбербанк столкнулся с заметным оттоком валютных сбережений населения. Это произошло на фоне обвала курса рубля

  • Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на $377,2 млн, или на 1,2%, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Всего вкладчики сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии.
  • Сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля. С учетом невысоких процентных ставок по валютным вкладам потери от их закрытия невысоки, зато так можно было зафиксировать прибыль на скачке стоимости евро и доллара.
  • Не исключено, что часть валютных сбережений граждан были конвертированы и внесены в качестве первоначального взноса по ипотеке — скачок спроса на этот продукт произошел из-за введения льготных жилищных кредитов при поддержке правительства, которые можно взять до 1 ноября.

Обыски у главного похоронщика

Оперативники накануне провели обыск в офисе одного из крупнейших участников похоронного рынка России — ЗАО «Ритуал-Сервис». Никаких конкретных обвинений силовики не выдвинули, но в компании связывают происходящее с конфликтом из-за морга при Боткинской больнице.

  • Конфликт, по словам директора компании Дениса Маршавина, начался из-за помещения морга в Боткинской больнице, в котором Ritual.ru работала совместно с ГБУ «Ритуал». Компанию попросили покинуть помещение, она выехала и никаких проблем, связанных с этим, не ожидала. Но в пятницу у компании начали изымать технику.
  • Силовики говорят, что работают по заявлению некоего лица, которое передало его оперуполномоченному, а тот, в свою очередь, направил в управление экономической безопасности.
  • По мнению Маршавина, это может быть попыткой выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны COVID-19.
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Колесникова предложила бойкот власти

Находящаяся под арестом Мария Колесникова выпустила обращение с призывом к общенациональному бойкоту и сопротивлению власти законными методами. Запись была сделана до ее ареста.

  • «Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали» — с таких слов начинается обращение.
  • Критикуя сложившийся в Белоруссии режим, Колесникова называет ее «полицейским государством» и призывает «долбить эту власть». Основное предложение — объявить национальный бойкот, в рамках которого граждане не будут исполнять никаких нелегитимных приказаний от власти, а также вкладывать деньги в белорусские банки и покупать товары, сделанные производителями, поддерживающими Лукашенко.
  • Оппозиция, в свою очередь, продолжит попытки зарегистрировать партию и добиваться возврата к Конституции 1994 года.

Вашингтон решил освободить рабочие места для американцев

Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. Новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз, и вступят в силу через 60 дней после публикации в Федеральном реестре.

  • После вступления новых правил в силу сократится число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих.
  • В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что США более полумиллиона неиммиграционных виз было использовано для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и к стагнации зарплаты в некоторых профессиях.
  • Визы H-1B запретили выдавать с июня и до конца года в связи с пандемией.
Автор
Георгий Тадтаев
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