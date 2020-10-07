Валюту снимают со вкладов, США ужесточили выдачу виз. Главные новости РБК

Обыски у главного похоронщика

Оперативники накануне провели обыск в офисе одного из крупнейших участников похоронного рынка России — ЗАО «Ритуал-Сервис». Никаких конкретных обвинений силовики не выдвинули, но в компании связывают происходящее с конфликтом из-за морга при Боткинской больнице.

Конфликт, по словам директора компании Дениса Маршавина, начался из-за помещения морга в Боткинской больнице, в котором Ritual.ru работала совместно с ГБУ «Ритуал». Компанию попросили покинуть помещение, она выехала и никаких проблем, связанных с этим, не ожидала. Но в пятницу у компании начали изымать технику.

Силовики говорят, что работают по заявлению некоего лица, которое передало его оперуполномоченному, а тот, в свою очередь, направил в управление экономической безопасности.

По мнению Маршавина, это может быть попыткой выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны COVID-19.

Колесникова предложила бойкот власти

Находящаяся под арестом Мария Колесникова выпустила обращение с призывом к общенациональному бойкоту и сопротивлению власти законными методами. Запись была сделана до ее ареста.

«Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали» — с таких слов начинается обращение.

Критикуя сложившийся в Белоруссии режим, Колесникова называет ее «полицейским государством» и призывает «долбить эту власть». Основное предложение — объявить национальный бойкот, в рамках которого граждане не будут исполнять никаких нелегитимных приказаний от власти, а также вкладывать деньги в белорусские банки и покупать товары, сделанные производителями, поддерживающими Лукашенко.

Оппозиция, в свою очередь, продолжит попытки зарегистрировать партию и добиваться возврата к Конституции 1994 года.

Вашингтон решил освободить рабочие места для американцев

Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. Новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз, и вступят в силу через 60 дней после публикации в Федеральном реестре.