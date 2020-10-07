Власти США ужесточили выдачу рабочих виз
Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны.
Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным министерства, в США более полумиллиона неиммигрантских виз были использованы для перемещения американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.
«Эти последние усилия по выдаче виз H-1B являются частью более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих», — говорится в заявлении ведомства.
По словам исполняющего обязанности госсекретаря Чада Вольфа, США вступили в эпоху становления экономической безопасности неотъемлемой частью национальной безопасности страны.
«Проще говоря, экономическая безопасность — это безопасность страны. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий», — добавил Вульф.
По данным министерства, после вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для наема иностранных рабочих. Также правилами предусмотрен факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».
Как говорится в заявлении ведомства, новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.
Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года. Как отмечал американский лидер, из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев.
В этой связи президент США поручил приостановить до конца 2020 года визы следующих категорий:
- визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;
- визы H-4 для членов семей обладателей H-1B;
- сезонные рабочие визы H-2B;
- визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;
- некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.
В то же время те работники, находяшиеся в США, под введенные ограничения не попали.