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Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

После вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для наема иностранных рабочих. Также правилами предусмотрено тот факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам»

Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны.

Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным министерства, в США более полумиллиона неиммигрантских виз были использованы для перемещения американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

«Эти последние усилия по выдаче виз H-1B являются частью более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих», — говорится в заявлении ведомства.

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Фото:Gregory Bull / AP

По словам исполняющего обязанности госсекретаря Чада Вольфа, США вступили в эпоху становления экономической безопасности неотъемлемой частью национальной безопасности страны.

«Проще говоря, экономическая безопасность — это безопасность страны. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий», — добавил Вульф.

По данным министерства, после вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для наема иностранных рабочих. Также правилами предусмотрен факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».

Как говорится в заявлении ведомства, новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.

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Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года. Как отмечал американский лидер, из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев.

В этой связи президент США поручил приостановить до конца 2020 года визы следующих категорий:

  • визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;
  • визы H-4 для членов семей обладателей H-1B;
  • сезонные рабочие визы H-2B;
  • визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;
  • некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.

В то же время те работники, находяшиеся в США, под введенные ограничения не попали.

Автор
Ксения Аскерова
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