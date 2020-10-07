У одного из крупнейших похоронных операторов Москвы прошли обыски

Конфликт, по словам Маршавина, начался из-за помещения морга в Боткинской больнице, в котором Ritual.ru работал совместно с ГБУ «Ритуал». Но, как утверждает собеседник, компанию попросили покинуть помещение: «Мы его покинули, и думали, что на этом все закончится. Но в пятницу к нам приехали девять оперуполномоченных и начали изымать документы». Также во вторник, 6 октября, стали поступать телефонные звонки с просьбой явиться на допрос. Изъятие техники, по его словам, заблокировало работу компании и может привести к срывам похорон, считает Маршавин.

По его мнению, это может быть попыткой выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны COVID-19. «Мы предлагаем ГБУ «Ритуал» свою систему бесплатно, чтобы навести порядок на рынок, а недавно мы узнали, что компания объявила тендер на разработку такой же системы на 32 млн руб.», — добавляет Маршавин, не поясняя как это может быть связано с проводимыми проверками.

Как следует из материалов госзакупок, речь может идти о тендере на выполнение работ по созданию приложения для приема, обработки и назначения обращений Центральной диспетчерской службой, объявленного ГБУ 19 августа. За работу по проектированию и разработке информационных технологий компания готова была заплатить 32,9 млн руб., заявки на разработку подали два участника — кто именно, в конкурсной документации не уточняется.

«Мы прозрачная компания, с понятной деятельностью и не скрываемся, мы не разливаем водку в подвале, но очевидно наши методы работы мешают кому-то на рынке. Потому что обыски идут так же на фоне развернутой налоговой проверки и дела в УФАС Москвы», — добавляет, в свою очередь, Шелягов.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД и ГБУ «Ритуал».

В прошлом году столичный похоронный бизнес оказался в центре внимания на фоне ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова — свое задержание и предъявленное обвинение (хранение и сбыт наркотиков) он связывал с профессиональной деятельностью, а именно подготовкой материала о рынке ритуальных услуг в столице. Все обвинения с журналиста сняли, а расследование и его основные выводы опубликовали сразу несколько изданий, в том числе и РБК. Спустя год, Голунов заявил, что все же не связывает свое задержание с расследованием о ритуальном бизнесе.

Но незадолго до выхода расследования Голунова, Олег Шелягов, которого часто называют «главным российским похоронщиком», в интервью «Дождю» так объяснял схему работы столичного похоронного рынка: «ГБУ «Ритуал» — это № 1 в городе. Они по закону обслуживают все кладбища, никто из частных компаний не может там присутствовать <...> Да, они присутствуют сегодня во всех моргах города Москвы, но для нас, для игроков рынка, по спорным, скажем так, основаниям, потому что это было такое, скажем так, распоряжение кого-то зачем-то, но всех оттуда выгнали. Мы вторые по оказаниям услуг, третья компания, есть такая, «Мосгорритуал», она относительно, уже значительно меньше, чем мы, она в таком, знаете как, легко-сером поле».

Несмотря на совместное владение «Ритуал-Сервисом», свои отношения с ГБУ Шелягов характеризовал как «конкуренцию»: «Мы на сегодняшний день на рынке услуг конкуренты <...> И они были в свое время, так сказать, и не заинтересованы в том, чтобы «Ритуал-Сервис» как-то встал с колен и начал развиваться, почему на сегодняшний день мы общаемся, но мы не дружим. Мы вынуждены общаться, как акционеры, естественно, мы проводим годовые собрания, так сказать, обсуждаем результаты работы, но это конкурент. Конкурент не на кладбище, конкурент не в морге, конкурент с точки зрения услуги». Источник, близкий к ГБУ, подчеркнул, что «операционную деятельность ГБУ «Ритуал» в компании Шелягова не ведет, представители ГБУ в совет директоров этой структуры не включены».