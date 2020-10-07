У одного из крупнейших похоронных операторов Москвы прошли обыски
В офисе одного из крупнейших участников похоронного рынка — ЗАО «Ритуал-Сервис» на ул. Касаткина в Москве, во вторник, с трех часов дня и до девяти вечера проходили обыски с выемкой документов и техники, сообщил РБК совладелец компании Олег Шелягов. О проводимых проверках также знают два источника РБК на похоронном рынке.
По словам Шелягова, обыск проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу.
Доследственные действия управление начало проводить еще с понедельника, 28 сентября, уточнил РБК гендиректор «Ритуал-Сервис» Денис Маршавин. Сотрудников компании, в том числе и его самого, вызывали следователи для дачи показаний. Но, как утверждает собеседник РБК, обвинение сотрудники правоохранительных органов не предъявляют. «Они заявляют, что работают по заявлению некого лица, которое поступило некому оперуполномоченному, который написал некий рапорт, и теперь целый отдел управления экономической безопасности этим занимается — с выездами и изъятиями документов», — говорит Маршавин.
Что такое «Ритуал-Сервис»
Бизнес ЗАО «Ритуал-Сервис» начался в 2014 году, когда бывший банкир Глобэксбанка и «КИТ Финанса» Олег Шелягов стал совладельцем ЗАО — одной из городских специализированных служб (ГСС). Эти компании вплоть до 2013 года хоронили «отдельные категории» (пенсионеры, безработные) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета. Городу в таких службах (их было 21) принадлежало до 50% акций. В 2012 году на ГСС приходилось 57% объема заказов на ритуальные услуги. После 2013-го город начал выход из разных ГСС, но в компании, где партнером стал Шелягов, город остался. Бизнесмен называет себя собственником холдинга Ritual.ru — этот сайт указан как для ЗАО «Ритуал-Сервис», так и для компании ООО «Ритуал.Ру», где Шелягов является почти единственным бенефициаром. Сам бизнесмен говорит, что между этими компаниям — контрактные отношения. По данным СПАРК, выручка «Ритуал-Сервис» в 2019-ом составила 1,085 млрд руб. при убытке в 13,53 млн руб. (в 2018-ом у компании была прибыль в 14,9 млн руб. при обороте в 935 млн руб.). Выручка ООО за прошлый год — 288,7 млн руб., прибыль — 334 тыс. руб.
В компании сути проверок не понимают, но связывают это с проблемами в одном из моргов, в которых работает компания.