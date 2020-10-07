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Финансы ,  
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Вкладчики в сентябре забрали из Сбербанка $440 млн на фоне обвала рубля

Отток средств с валютных депозитов в Сбербанке превысил показатели кризисного апреля, хотя и не достиг мартовского рекорда. Клиенты отказываются от таких депозитов из-за низких ставок и падения рубля
Сбербанк SBER ₽211,18 +1,1% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В сентябре Сбербанк столкнулся с заметным оттоком валютных сбережений населения, следует из его оборотной ведомости на 1 октября. Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на $377,2 млн, или на 1,2%, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Хотя остатки на валютных счетах выросли (на $76,8 млн), с депозитов граждане сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии. Для сравнения: в кризисном апреле срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на $298,2 млн, а в марте клиенты сняли с депозитов $1,39 млрд. Сбербанк не ответил на запрос РБК.

Почему клиенты забирали валюту из «Сбера»

Сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. «На фоне падения курса национальной валюты клиенты банков конвертировали валютные вклады в рубли — учитывая процентные ставки, потери от досрочного закрытия были несущественны. Таким образом, они зафиксировали значительный доход от переоценки и в дальнейшем либо потратили денежные средства на крупные покупки, либо поменяли свою инвестиционную стратегию, не ожидая дальнейшего ослабления рубля», — поясняет он.

За сентябрь курс доллара на Московской бирже вырос практически на 5,5 руб., а евро — более чем на 5 руб. Ослабление рубля аналитики связывали с опасениями из-за новых санкций в отношении России и второй волной пандемии коронавируса.

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб.
Финансы
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Отток средств с депозитов также может объясняться низкими процентными ставками по таким продуктам в Сбербанке считает Осадчий: «Не исключено, что происходит переток с депозитов на текущие счета — ставки очень низкие, и физлица оставляют средства от завершившихся валютных вкладов на текущих счетах». Розничные клиенты Сбербанка сейчас могут открыть только один сберегательный продукт в иностранной валюте — это долларовый депозит «Сохраняй» с доходностью 0,35% годовых, следует из информации на сайте организации.

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Не исключено, что часть валютных сбережений граждан были конвертированы и внесены в качестве первоначального взноса по ипотеке, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. До 1 ноября в России действует льготная госпрограмма ипотечного кредитования, которая поддержала спрос заемщиков. В сентябре на эскроу-счета в Сбербанке поступило 69 млрд руб. — на этих счетах отражаются средства, которые физлица вносят при покупке недвижимости по договорам долевого участия.

«Безусловно, влияние также оказали затраты на сентябрьский отпуск или на иные нужды, с учетом общей тенденции к падению располагаемого дохода», — допускает Путиловский.

Сентябрьская динамика по вкладам — это продолжение тенденции, которая сложилась в 2020 году, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, для Сбербанка такой отток валютных вкладов «нематериален». Похожая динамика — сокращение средств на депозитах и прирост на текущих счетах — наблюдается и в рублевой части баланса. В сентябре срочные вклады в рублях в Сбербанке сократились на 45,1 млрд руб., а карточные счета физлиц выросли на 87,7 млрд руб., следует из его оборотной ведомости.

Что происходит с валютными вкладами

В августе ЦБ зафиксировал новый отток валютных сбережений россиян из банков: за месяц клиенты сняли со счетов и депозитов $405,2 млн. Такого не было с апреля, когда в России сохранялись жесткие санитарные ограничения на фоне пандемии COVID-19. Сбербанк в августе, наоборот, зафиксировал приток средств на срочные вклады в валюте — $60,6 млн.

Крупнейший банк раскрывает оборотную ведомость раньше большинства кредитных организаций, сводной статистики по сектору еще нет. Скорее всего, на фоне ослабления рубля в сентябре многие игроки, как и Сбербанк, столкнулись с оттоком валютных депозитов, полагает Лопатин из НКР. «Подобный сценарий в сентябре мог быть и в других банках, что привело к некоторому снижению валютных вкладов в целом по системе. Но, как правило, это соответствует политике банков по девалютизации фондирования», — отмечает он.

Экстраполировать ситуацию со Сбербанком на весь сектор пока рано, не соглашается Осадчий: «Существенная девальвация рубля могла вызвать приток средств на валютные депозиты физлиц в банки с более высокими ставками».

Автор
Юлия Кошкина
Сбербанк вклады валюта
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Финансы
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