Что случилось за день. Главные новости РБК

Задержание журналиста Ивана Сафронова, «Аэрофлот» разобрался в скандале с перевозкой животных, «Спартак» уволил гендиректора, на что пошли деньги от соцвыплат; главные новости — в обзоре РБК
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене
Утром, 7 июля, по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов.
ФСБ подозревает, что он собирал и передавал «одной из спецслужб НАТО» сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Других подробностей обвинения ФСБ не раскрыла.
В квартире Сафронова, а также в квартире его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошел обыск. В ходе допроса в ФСБ, а затем в Лефортовском суде журналист отказался признать вину в передаче сведений, составляющих гостайну.
В «Роскосмосе», где Сафронов начал работать в мае 2020 года, заявили, что у журналиста не было доступа к закрытой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
Один из знакомых Сафронова сообщил, что его уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом: после публикации материала о контракте на поставку в Египет партии Су-35.
Несколько журналистов были задержаны у здания ФСБ на Лубянке, после того как они вышли с пикетами в поддержку Сафронова.
Опрос более 500 российских медиков, проведенного ФОМом и Левада-центром, показал, что почти половина из них не доверяют официальной статистике по коронавирусу и считают ее заниженной.
Каждый десятый полагает, что цифры завышены. И только 23% врачей верят в правдивость информации о числе заболевших.
Большинство (64%) опрошенных медиков считают в целом недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению больниц. 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».
Скептическое отношение к официальной статистике наблюдается также и у россиян, не связанных с медициной. Если в начале апреля этим данным доверяли 58–59% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 46–47%.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
«Аэрофлот» нашел контрабанду в перевозке собак из Китая
Пассажиры «Аэрофлота», летевшие из Шанхая в Москву, пожаловались в соцсетях на запрет перевозки животных самолетом авиакомпании. После этого перевозчик решил провести собственное расследование.
Как заявила пользователь Instagram Елизавета Иванова, ее собака осталась в Шанхае «по вине компании». По ее словам, на борт пустили всех пассажиров, кроме тех, у кого были животные. Владельцам питомцев пообещали перевезти животных следующим рейсом. Однако позже в авиакомпании якобы открестились от этих договоренностей. По словам волонтеров, они вывозили собак, спасая их от фестиваля собачьего мяса.
Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что на регистрацию для рейса из Китая прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых находилось 71 животное, в основном собаки. «Ни один пассажирский самолет не может принять на борт такое число питомцев», — отметил он.
Демин рассказал, что вылетавшие из Китая пассажиры оставили питомцев в зоне регистрации и отправились на посадку, клетки с животными затем вывезли неизвестные местные жители. «Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса», — добавил представитель «Аэрофлота», увидев в перевозке «признаки контрабанды».
Россияне потратились после получения выплат на детей
В первую неделю июля расходы россиян вышли на уровень 2019 года, говорится в исследовании Сбербанка. Торговый оборот увеличился на 8,7% в сравнении с предыдущей. Также поднялся индекс потребительской активности SberIndex.
Аналитики Сбербанка связывают это с социальными выплатами (семьям с детьми, медработникам, безработным) в начале месяца.
По данным исследования, полученные средства россияне тратили в основном на одежду, бытовую технику, электронику, мебель и товары для дома.
Как писал «Коммерсантъ», часть средств ушла на покупку смартфонов — розничные сети отметили всплеск продаж телефонных устройств стоимостью до 10 тыс. руб.
«Спартак» отправил в отставку генерального директора
Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение уволить своего гендиректора Томаса Цорна. Он занимал эту должность с конца весны 2019 года. Ранее об отставке сообщили источники РБК.
Увольнение последовало после второго подряд поражения «Спартака» в чемпионате России. После 26 туров РПЛ красно-белые с 32 очками занимают в первенстве седьмое место.
Во вторник владелец «Спартака» Леонид Федун на встрече с Цорном высказал недовольство его работой и операционной деятельностью клуба.
При Цорне клуб приобрел ряд футболистов, потратив на трансферы более €40 млн. Команду пополнили такие игроки, как Гус Тиль, Джордан Ларссон и Алекс Крал.