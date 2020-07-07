Что случилось за день. Главные новости РБК

Российские врачи усомнились в данных по COVID-19

Опрос более 500 российских медиков, проведенного ФОМом и Левада-центром, показал, что почти половина из них не доверяют официальной статистике по коронавирусу и считают ее заниженной.

Каждый десятый полагает, что цифры завышены. И только 23% врачей верят в правдивость информации о числе заболевших.

Большинство (64%) опрошенных медиков считают в целом недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению больниц. 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».

Скептическое отношение к официальной статистике наблюдается также и у россиян, не связанных с медициной. Если в начале апреля этим данным доверяли 58–59% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 46–47%.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

«Аэрофлот» нашел контрабанду в перевозке собак из Китая

Пассажиры «Аэрофлота», летевшие из Шанхая в Москву, пожаловались в соцсетях на запрет перевозки животных самолетом авиакомпании. После этого перевозчик решил провести собственное расследование.

Как заявила пользователь Instagram Елизавета Иванова, ее собака осталась в Шанхае «по вине компании». По ее словам, на борт пустили всех пассажиров, кроме тех, у кого были животные. Владельцам питомцев пообещали перевезти животных следующим рейсом. Однако позже в авиакомпании якобы открестились от этих договоренностей. По словам волонтеров, они вывозили собак, спасая их от фестиваля собачьего мяса.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что на регистрацию для рейса из Китая прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых находилось 71 животное, в основном собаки. «Ни один пассажирский самолет не может принять на борт такое число питомцев», — отметил он.

Демин рассказал, что вылетавшие из Китая пассажиры оставили питомцев в зоне регистрации и отправились на посадку, клетки с животными затем вывезли неизвестные местные жители. «Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса», — добавил представитель «Аэрофлота», увидев в перевозке «признаки контрабанды».

Россияне потратились после получения выплат на детей

В первую неделю июля расходы россиян вышли на уровень 2019 года, говорится в исследовании Сбербанка. Торговый оборот увеличился на 8,7% в сравнении с предыдущей. Также поднялся индекс потребительской активности SberIndex.

Аналитики Сбербанка связывают это с социальными выплатами (семьям с детьми, медработникам, безработным) в начале месяца.

По данным исследования, полученные средства россияне тратили в основном на одежду, бытовую технику, электронику, мебель и товары для дома.

Как писал «Коммерсантъ», часть средств ушла на покупку смартфонов — розничные сети отметили всплеск продаж телефонных устройств стоимостью до 10 тыс. руб.

«Спартак» отправил в отставку генерального директора

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение уволить своего гендиректора Томаса Цорна. Он занимал эту должность с конца весны 2019 года. Ранее об отставке сообщили источники РБК.