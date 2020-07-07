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Сбербанк зафиксировал рост трат россиян после получения выплат на детей

Россияне начали тратить полученную от государства материальную помощь на одежду, бытовую технику, электронику, мебель и товары для дома, полагают аналитики Сбербанка. После получения выплат расходы на покупки в июле резко выросли
Сбербанк SBER ₽212,16 -1,14% Купить
Сбербанк SBERP ₽193,83 -1,56% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В первую неделю июля (с 29 июня по 5 июля) расходы россиян вышли на уровень 2019 года, увеличившись по сравнению с предшествующей неделей на 6,2% и на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в еженедельном исследовании потребительской активности Сбербанка, поступившем в РБК.

По данным оператора онлайн-касс «Эвотор» (входит в группу Сбербанка), торговый оборот на прошлой неделе увеличился на 8,7% в сравнении с предыдущей. Индекс потребительской активности SberIndex, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, вырос с 71,8 до 76,3 пункта.

Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб.
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Аналитики лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» подчеркивают, что первая неделя июля оказалась лучшей для потребительской активности с начала апреля. Рост трат они связывают с социальными выплатами (семьям с детьми, медицинским и социальным работникам, безработным) в начале месяца: в понедельник и вторник (29-го и 30 июня) прирост расходов находился на уровне минус 7,9% год к году, а после того, как средства начали поступать на счета (четверг и пятница), прирост составил 20% год к году. Полученные средства россияне преимущественно тратили в категории «Одежда, обувь и аксессуары» (рост на 15% к прошлому году, хотя неделей ранее расходы, наоборот, упали на 7,1%), также подскочили продажи бытовой техники и электроники (плюс 28,2% год к году), мебели (плюс 19,9% год к году), товаров для ремонта (плюс 10,1% год к году).

«Полученные средства существенны и могут обеспечивать дополнительные расходы на протяжении двух-трех недель. По нашим оценкам, государственная поддержка может повысить результаты всего июля на 5–7%. Признаком того, что драйвером дополнительных расходов стали именно социальные выплаты, является структура роста», — считают аналитики Сбербанка.

Как сообщал «Коммерсантъ», часть этих средств была потрачена на покупку смартфонов — розничные сети электроники отметили всплеск продаж телефонных устройств стоимостью до 10 тыс. руб. в первые дни июня и июля.

Какие выплаты получили россияне

К соцвыплатам, которые повлияли на рост расходов россиян, относятся меры поддержки, озвученные президентом Владимиром Путиным 23 июня:

  • повторная единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет;
  • продление на июль и август выплат по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка у безработных родителей;
  • дополнительные выплаты социальным работникам (работникам детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам) и медицинским работникам;
  • кроме того, в период пандемии потерявшим работу после 1 марта платится пособие для безработных по максимальной планке 12 130 руб.

По последней оценке Минтруда на 6 июля, единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. перечислены родителям 26 млн детей в возрасте до 16 лет. Всего на эти цели было направлено 548 млрд руб. (выплаты проводились дважды: в июне и июле).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: траты, соцвыплаты
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