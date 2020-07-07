Сбербанк зафиксировал рост трат россиян после получения выплат на детей

Россияне начали тратить полученную от государства материальную помощь на одежду, бытовую технику, электронику, мебель и товары для дома, полагают аналитики Сбербанка. После получения выплат расходы на покупки в июле резко выросли

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В первую неделю июля (с 29 июня по 5 июля) расходы россиян вышли на уровень 2019 года, увеличившись по сравнению с предшествующей неделей на 6,2% и на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в еженедельном исследовании потребительской активности Сбербанка, поступившем в РБК.

По данным оператора онлайн-касс «Эвотор» (входит в группу Сбербанка), торговый оборот на прошлой неделе увеличился на 8,7% в сравнении с предыдущей. Индекс потребительской активности SberIndex, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, вырос с 71,8 до 76,3 пункта.

Аналитики лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» подчеркивают, что первая неделя июля оказалась лучшей для потребительской активности с начала апреля. Рост трат они связывают с социальными выплатами (семьям с детьми, медицинским и социальным работникам, безработным) в начале месяца: в понедельник и вторник (29-го и 30 июня) прирост расходов находился на уровне минус 7,9% год к году, а после того, как средства начали поступать на счета (четверг и пятница), прирост составил 20% год к году. Полученные средства россияне преимущественно тратили в категории «Одежда, обувь и аксессуары» (рост на 15% к прошлому году, хотя неделей ранее расходы, наоборот, упали на 7,1%), также подскочили продажи бытовой техники и электроники (плюс 28,2% год к году), мебели (плюс 19,9% год к году), товаров для ремонта (плюс 10,1% год к году).

«Полученные средства существенны и могут обеспечивать дополнительные расходы на протяжении двух-трех недель. По нашим оценкам, государственная поддержка может повысить результаты всего июля на 5–7%. Признаком того, что драйвером дополнительных расходов стали именно социальные выплаты, является структура роста», — считают аналитики Сбербанка.