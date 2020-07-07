«Аэрофлот» увидел признаки контрабанды в перевозке животных из Китая

По словам представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, в 39 клетках содержалось 71 животное, что имело «признаки контрабанды». Он также заверил, что такое число клеток и животных самолет в любом случае не смог бы принять

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» провела собственную проверку после сообщений о не вывезенных из Китая животных, которых не взяли на борт. Об этом РБК сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила, что ее собака осталась в Шанхае «по вине компании». Он отметила, что 4 июля ее муж ожидал вывозного рейса в Россию из Китая, куда из-за собаки вернулся в марте. У мужчины был билет на самолет SU0209 Шанхай — Москва. По словам Ивановой, они несколько раз звонили в «Аэрофлот» и уточняли, можно ли провезти собаку. «Нас каждый раз уверяли, что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с этим проблем не будет», — написала Иванова. Она добавила, что на борт пустили всех пассажиров, кроме тех, кто был с животными. По словам Ивановой, владельцам питомцев сказали оставить животных в аэропорту, их всех обещали перевезти.

Позже владельцам животных начали угрожать, что если те не оставят питомцев на месте, то и сами не смогут улететь. В «Аэрофлоте» пообещали отправить животных следующим рейсом, позже компания заявила, что таких договоренностей не было, рассказала женщина.

Как указывает представитель «Аэрофлота», на регистрацию для рейса из Китая прибыло 39 пассажиров с клетками, в которых находилось 71 животное, в основном собаки. По словам Демина, на каждого человека приходилось от одной до пяти клеток. «Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели. Ни один пассажирский самолет не может принять на борт такое число питомцев», — отметил представитель «Аэрофлота».