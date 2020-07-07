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«Аэрофлот» увидел признаки контрабанды в перевозке животных из Китая

По словам представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, в 39 клетках содержалось 71 животное, что имело «признаки контрабанды». Он также заверил, что такое число клеток и животных самолет в любом случае не смог бы принять
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» провела собственную проверку после сообщений о не вывезенных из Китая животных, которых не взяли на борт. Об этом РБК сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила, что ее собака осталась в Шанхае «по вине компании». Он отметила, что 4 июля ее муж ожидал вывозного рейса в Россию из Китая, куда из-за собаки вернулся в марте. У мужчины был билет на самолет SU0209 Шанхай — Москва. По словам Ивановой, они несколько раз звонили в «Аэрофлот» и уточняли, можно ли провезти собаку. «Нас каждый раз уверяли, что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с этим проблем не будет», — написала Иванова. Она добавила, что на борт пустили всех пассажиров, кроме тех, кто был с животными. По словам Ивановой, владельцам питомцев сказали оставить животных в аэропорту, их всех обещали перевезти.

Позже владельцам животных начали угрожать, что если те не оставят питомцев на месте, то и сами не смогут улететь. В «Аэрофлоте» пообещали отправить животных следующим рейсом, позже компания заявила, что таких договоренностей не было, рассказала женщина.

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Как указывает представитель «Аэрофлота», на регистрацию для рейса из Китая прибыло 39 пассажиров с клетками, в которых находилось 71 животное, в основном собаки. По словам Демина, на каждого человека приходилось от одной до пяти клеток. «Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели. Ни один пассажирский самолет не может принять на борт такое число питомцев», — отметил представитель «Аэрофлота».

Он пояснил, что в багажном отсеке самолета Boeing 777, который выполнял рейс, можно провозить не более восьми клеток, в салоне на верхней палубе в эконом-классе — не более восьми переносок, в бизнес- и комфорт-классе — не более двух переносок с каждой стороны. Да и то при условии, что пассажиры провозят животных одного вида — вместе нельзя размещать «антагонистичных» животных, например кошек и собак.

«В связи с этим в соответствии с принятыми правилами авиакомпании во всем мире требуют предварительного уведомления о перевозке животных, бронирования и подтверждения такой перевозки питомцев, и перевозчики животных неукоснительно выполняют это правило», — указал представитель «Аэрофлота». Он добавил, что вылетавшие из Китая получили уведомление о невозможности перевозки, но оставили животных в зоне регистрации, отправились на посадку, и «ни один пассажир рейса не отказался от перелета». По словам Демина, в течение короткого времени клетки с животными вывезли неизвестные местные жители.

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«Мы провели собственное расследование инцидента. Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — сказал представитель «Аэрофлота». Кроме прочего, питомцев пассажиров нельзя было провезти по техническим причинам, заметил он.

Демин указал, что в итоге рейсом авиакомпании в Россию прилетели 374 человека, в салоне самолета разместили шесть переносок с животными, восемь клеток попали в багажный отсек лайнера. Представитель «Аэрофлота» опроверг информацию о том, что у иностранцев был приоритет на перевозку животных: на борту не было иностранцев. По его словам, не соответствуют действительности и данные о том, что билеты отказавшихся от перелета россиян (из-за невозможности провезти животное) перепродавались иностранцам по более дорогому тарифу.

Он указал, что информацию распространяла Иванова, назвав ее блогером. Демин заявил, что за несколько дней до вылета в соцсетях появились просьбы к пассажирам вывозного рейса вывезти животных в Москву «на условиях оплаты транспортных и других расходов». По его словам, Иванова также опубликовала видеообращение, «подтверждающее ее неудачную попытку организовать массовый вывоз животных с помощью пассажиров рейса». «Таким образом, во-первых, несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных. <...> Во-вторых, горе-организатор пытался организовать вывоз животных в количестве, многократно превышающем возможности воздушного судна», — заявил Демин.

Он заверил, что в соцсетях и СМИ «распространяется откровенная ложь», а ряд изданий после обращения в пресс-службу «Аэрофлота» внесли изменения в публикации. Демин пригрозил правовыми последствиями, напомнив о том, что «распространение ложной информации, в том числе в социальных сетях, наносит существенный ущерб деловой репутации публичного акционерного общества».

После поста Ивановой глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что попросил гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева эвакуировать из Китая питомцев россиян. Генконсул России в Шанхае Александр Шманевский сообщал РБК, что попытка вывезти животных из КНР похожа на «коммерческий проект».

Авторы: Мария Кокорева, Гаяна Демурина
Теги: домашние животные, Китай, «Аэрофлот»
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