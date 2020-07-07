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Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19

По мнению врачей, государство предпринимает недостаточно усилий для борьбы с инфекцией
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские врачи, у многих из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Как следует из опроса 502 медиков, проведенного ФОМом и Левада-центром (его результаты приводят «Ведомости»), такой позиции придерживаются почти 60% респондентов.

49 и 47% опрошенных считают, что статистика соответственно по заболевшим и умершим занижена, в то время как 9 и 11%, наоборот, полагают, что официальные цифры завышены.

Лишь 23% врачей верят в правдивость информации о числе заболевших.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Социологи также выяснили, что врачи считают в целом недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению медучреждений. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных.

44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».

Социологи отмечают, что скептическое отношение к официальной статистике наблюдается не только у врачей, но и у россиян, не связанных с медициной. Так, согласно данным ФОМа, если в начале апреля этим данным доверяли 58–59% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 46–47%.

Аналитик ФОМа Ирина Осипова считает оценки медиков субъективными. «Врачи делают выводы на основе того, с чем сами сталкиваются — а это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», — и это плохо соотносится со снижением статистики», — объяснила она.

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По словам Осиповой, влиять на ответы мог и тот факт, что в России по-своему ведут статистику по умершим. «Если человек с диабетом умирает от коронавируса, указывают, что он умер от диабета. Возможно, это тоже влияет», — сказала она.

По официальным данным на утро 6 июля, в России с начала пандемии коронавируса выявлено 687 862 заболевших, 10 296 человек умерли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: социологический опрос, коронавирус, врачи, медицина
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