Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19

По мнению врачей, государство предпринимает недостаточно усилий для борьбы с инфекцией

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские врачи, у многих из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Как следует из опроса 502 медиков, проведенного ФОМом и Левада-центром (его результаты приводят «Ведомости»), такой позиции придерживаются почти 60% респондентов.

49 и 47% опрошенных считают, что статистика соответственно по заболевшим и умершим занижена, в то время как 9 и 11%, наоборот, полагают, что официальные цифры завышены.

Лишь 23% врачей верят в правдивость информации о числе заболевших.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Социологи также выяснили, что врачи считают в целом недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению медучреждений. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных.