Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19
Российские врачи, у многих из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Как следует из опроса 502 медиков, проведенного ФОМом и Левада-центром (его результаты приводят «Ведомости»), такой позиции придерживаются почти 60% респондентов.
49 и 47% опрошенных считают, что статистика соответственно по заболевшим и умершим занижена, в то время как 9 и 11%, наоборот, полагают, что официальные цифры завышены.
Лишь 23% врачей верят в правдивость информации о числе заболевших.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Социологи также выяснили, что врачи считают в целом недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению медучреждений. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных.