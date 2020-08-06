Что случилось за день. Главные новости РБК

Обыски в офисах крупнейшего производителя батарей

В офисах группы компаний Forte в Ростовской и Волгоградской областях сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и налоговики проводят обыски. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Интерес правоохранителей к Forte — крупнейшему производителю радиаторных батарей — вызвали закупки для производства металлического лома.

По словам источника РБК в ФНС, налоговики подозревают Forte в неуплате НДС, а также в получении возмещения НДС, который фактически не был уплачен. Так, сумма возмещения превысила 800 млн руб., в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели», при том что ее оборот оценивается в 40 млрд руб.

Как рассказал собеседник РБК, одна из схем работы на рынке лома основана на том, что на этапе скупки лома он фактически приобретается без НДС, а при дальнейшей реализации обязанность по уплате налогов перекладывается на покупателя, «уменьшив тем самым собственные налоговые обязательства».

Гибридная атака США на россиян

Россияне начали получать СМС, в которых рассказывается, как за предоставление информации о вмешательстве в выборы в США можно получить крупное вознаграждение. В МИДе подобные действия назвали «гибридной атакой».

Скриншот такого СМС в своем Telegram опубликовал депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в нем и дается ссылка на официальный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».

В посольстве США РБК подтвердили причастность к рассылке, указав, что это часть настоящей и презентованной госсекретарем Помпео программы.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что этим «американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь». «Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — написала она в своем Facebook.

В Сочи ужесточат масочный режим

Власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в Сочи в связи с ожидающимся ростом заболеваемости во время пика туристического сезона. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших», — заявил мэр Сочи.

В конце июля с началом сезона отпусков в Краснодарском крае стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня был поставлен очередной рекорд по суточному количеству новых больных в регионе — 125 человек. Всего с начала эпидемии в Краснодарском крае заразились 8946 человек, 123 пациента умерли.

По данным «Яндекс.Путешествия», Сочи занимает первое место по популярности у россиян, планирующих отдых в августе. В пятерку самых популярных курортов вошли также Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.