Что случилось за день. Главные новости РБК

Обвинительный приговор участникам «Нового величия»; обыски у лидера по производству батарей из-за металлолома; СМС-атака США на россиян; ужесточение масочного режима в Сочи; главные новости — в обзоре РБК
Фигурантов дела «Нового величия» признали виновными
Люблинский районный суд Москвы приговорил троих участников организации «Новое величие» к разным срокам лишения свободы за создание экстремистского сообщества, еще четверо получили условный срок.
Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова приговорили к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК. Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет, их должны освободить в зале суда.
По версии следствия, они объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности». Планируя совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», они несколько раз выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова». В апреле 2018 года они были задержаны.
Адвокаты подсудимых настаивают на том, что речь идет о провокации. По их версии, один из участников организации, известный как Руслан Д., был осведомителем центра «Э» МВД. Именно он придумал название «Новое величие», предложил написать ее устав, приобрести оружие и выезжать в лес для боевой подготовки.
В офисах группы компаний Forte в Ростовской и Волгоградской областях сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и налоговики проводят обыски. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
Интерес правоохранителей к Forte — крупнейшему производителю радиаторных батарей — вызвали закупки для производства металлического лома.
По словам источника РБК в ФНС, налоговики подозревают Forte в неуплате НДС, а также в получении возмещения НДС, который фактически не был уплачен. Так, сумма возмещения превысила 800 млн руб., в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели», при том что ее оборот оценивается в 40 млрд руб.
Как рассказал собеседник РБК, одна из схем работы на рынке лома основана на том, что на этапе скупки лома он фактически приобретается без НДС, а при дальнейшей реализации обязанность по уплате налогов перекладывается на покупателя, «уменьшив тем самым собственные налоговые обязательства».
Россияне начали получать СМС, в которых рассказывается, как за предоставление информации о вмешательстве в выборы в США можно получить крупное вознаграждение. В МИДе подобные действия назвали «гибридной атакой».
Скриншот такого СМС в своем Telegram опубликовал депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в нем и дается ссылка на официальный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».
В посольстве США РБК подтвердили причастность к рассылке, указав, что это часть настоящей и презентованной госсекретарем Помпео программы.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что этим «американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь». «Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — написала она в своем Facebook.
В Сочи ужесточат масочный режим
Власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в Сочи в связи с ожидающимся ростом заболеваемости во время пика туристического сезона. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил мэр города Алексей Копайгородский.
«Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших», — заявил мэр Сочи.
В конце июля с началом сезона отпусков в Краснодарском крае стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня был поставлен очередной рекорд по суточному количеству новых больных в регионе — 125 человек. Всего с начала эпидемии в Краснодарском крае заразились 8946 человек, 123 пациента умерли.
По данным «Яндекс.Путешествия», Сочи занимает первое место по популярности у россиян, планирующих отдых в августе. В пятерку самых популярных курортов вошли также Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом