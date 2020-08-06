«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты

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В августе большинство россиян, намеревающихся посетить курорты, планируют поехать в Сочи или Анапу. Интерес к зарубежным курортам россияне на фоне закрытия границ не проявляют. Это следует из исследования, проведенного аналитиками «Яндекс.Путешествия» (есть у РБК).

При оценке интереса россиян к курортам считались переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов. Учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август. Подсчет велся в период с апреля по июль.

В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. Самым популярным направлением, не связанным с пляжным отдыхом, у россиян оказался Санкт-Петербург — он расположился на шестом месте. На одиннадцатом месте оказалась Москва, на тринадцатом месте — Кисловодск. Четырнадцатое место занял популярный у посещающих Алтайский край туристов город Белокуриха.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть», — прокомментировали результаты исследования аналитики сервиса.