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«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В августе большинство россиян, намеревающихся посетить курорты, планируют поехать в Сочи или Анапу. Интерес к зарубежным курортам россияне на фоне закрытия границ не проявляют. Это следует из исследования, проведенного аналитиками «Яндекс.Путешествия» (есть у РБК).

При оценке интереса россиян к курортам считались переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов. Учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август. Подсчет велся в период с апреля по июль.

В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. Самым популярным направлением, не связанным с пляжным отдыхом, у россиян оказался Санкт-Петербург — он расположился на шестом месте. На одиннадцатом месте оказалась Москва, на тринадцатом месте — Кисловодск. Четырнадцатое место занял популярный у посещающих Алтайский край туристов город Белокуриха.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть», — прокомментировали результаты исследования аналитики сервиса.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В «Яндексе» также отметили, что о восстановлении интереса к туризму свидетельствую данные «Яндекс. Маркета». Хотя в апреле спрос на товары для отдыха на открытом воздухе просел на фоне режима самоизоляции, летом он начал восстанавливаться. Так, спрос на водные лыжи и вейкборды в июле оказался в два с лишним раза выше, чем год назад; спрос на надувные круги и матрасы — в три с лишним раза. В «Яндексе» связали это с эффектом отложенного спроса.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка. Туристы получат кешбэк от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от цены поездки. На эти цели правительство выделит из бюджета 15 млрд руб. В семи регионах (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря.

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В конце июля опрос показал, что 23% россиян намерены в этом году провести отпуск на российских морских курортах. Чуть меньше россиян — 21% — заявили, что планируют отправиться в путешествие по городам страны. Каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома.

Теги: курорты, Сочи, отдых, Краснодарский край, Крым, «Яндекс»
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