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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве ввели спецмеры по борьбе с коронавирусом, в чем обвиняют Тинькова и что ему грозит, сколько российских банков оказались в зоне риска, кто больше всего закупает у России оружия и газа; главные новости — в обзоре РБК

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом

В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Указ подписал мэр Сергей Собянин.

  • Согласно документу, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи инфекции, должны сообщить свои данные на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09, а при появлении первых признаков заболевания — вызвать медпомощь на дом.
  • Они также должны соблюдать двухнедельный режим изоляции, если вернулись из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса (КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана и т.д.).
  • Работодатели в Москве обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах, а тех, у кого обнаружится повышенная температура, отстранять от работы и сообщить о его контактах в Роспотребнадзор.
  • Ранее Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, которые ограничивают массовые скопления людей. На этом фоне организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решили отменить мероприятие в этом году, которое должно было пройти 3–6 июня.


Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Минюст США обнародовал обвинения против основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, который сейчас находится в Лондоне.

  • Министерство считает, что бизнесмен при выходе из гражданства США скрыл сведения об активах на $1 млрд. Именно столько, по мнению Минюста, стоила его компания TCS Group в ходе IPO в 2013 году. В то же время в налоговой декларации он указывал доход в $330 тыс. Это позволило бизнесмену заплатить меньшую сумму по налогу на экспатриацию (exit tax), считают в ведомстве.
  • По двум пунктам обвинения Тинькову грозит лишение свободы максимум на срок до шести лет. Если его признают виновным, бизнесмену также предъявят денежные штрафы.
  • Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Предприниматель, по данным СМИ, заплатил £20 млн в качестве залога. Он находится на свободе, но ограничен в передвижении. Следующее судебное заседание назначено на 27 апреля.

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Темпы отзыва лицензий у банков снижаются, однако в группе риска все еще остаются 38 кредитных организаций, сообщили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

  • В течение ближайших 12 месяцев дефолт грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается).
  • Высокая вероятность отзыва лицензии остается у игроков с низкими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не выше В+. К этой или более низкой категории эксперты отнесли 221 банк.
  • В группе риска преобладают небольшие банки без определенной бизнес-модели, они сосредоточены в московском регионе.
  • На 1 января в России работали 442 кредитные организации. С начала года регулятор уже отозвал лицензии у четырех из них, в том числе у Нэклис-банка, который контролировала президент InfoWatch Наталья Касперская. Еще два банка подали в ЦБ заявления о ликвидации. А одна кредитная организация была отправлена на санацию.


Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году экспорт товаров из скрытой категории таможенной статистики упал на 13% и составил $55 млрд, подсчитал РБК. В 2018 году объем секретного экспорта равнялся $63,8 млрд.

  • Речь идет о таких товарах, как оружие, боеприпасы, военная техника, самолеты, химические соединения и природный газ. Последний составляет три четверти всех секретных поставок ($41,6 млрд). Остальное — $13,6 млрд.
  • Крупнейшими импортерами российской оборонной продукции в прошлом году стали Египет ($2,4 млрд), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия и США (по $0,9 млрд). Экспорт химических соединений превысил $1,7 млрд. Больше всего их закупали Соединенные Штаты и Швеция.
  • Наибольшие суммы за российский газ заплатили Германия ($10,6 млрд), Турция ($4,3 млрд), Австрия ($3,2 млрд), Италия ($3 млрд) и Белоруссия ($2,6 млрд). При этом цены для разных стран сильно отличаются. Например, для Турции российский газ стоил существенно дороже, чем для Италии.
Автор: Сергей Витько
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