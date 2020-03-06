Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве ввели спецмеры по борьбе с коронавирусом, в чем обвиняют Тинькова и что ему грозит, сколько российских банков оказались в зоне риска, кто больше всего закупает у России оружия и газа; главные новости — в обзоре РБК

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом

В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Указ подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно документу, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи инфекции, должны сообщить свои данные на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09, а при появлении первых признаков заболевания — вызвать медпомощь на дом.

Они также должны соблюдать двухнедельный режим изоляции, если вернулись из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса (КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана и т.д.).

Работодатели в Москве обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах, а тех, у кого обнаружится повышенная температура, отстранять от работы и сообщить о его контактах в Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, которые ограничивают массовые скопления людей. На этом фоне организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решили отменить мероприятие в этом году, которое должно было пройти 3–6 июня.



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