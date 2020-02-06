Что случилось за день. Главные новости РБК

Предшественник Махонина, Максим Решетников, в январе стал министром экономического развития в правительстве Михаила Мишустина. Губернатором края он пробыл чуть более двух лет.

Новый глава региона занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы. До этого он работал в Пермском крае главой регионального управления ФАС. Начальником краевого УФАС он стал всего через шесть лет после окончания университета.

Досрочные выборы губернатора Пермского края должны пройти в сентябре 2020 года.

Премьер раскритиковал увеличение штрафов для автомобилистов

Председатель правительства Михаил Мишустин выступил против увеличения штрафов для водителей за превышение скорости. По его мнению, предложенная в новом КоАП сумма штрафа слишком высока.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — объяснил он свою позицию.

Мишустин добавил, что власти не должны формально подходить к проблеме, просто увеличивая суммы штрафов. Наказание нужно соизмерять с уровнем доходов населения.

Новый проект КоАП подготовил Минюст. В нем намного жестче наказания для водителей за многие нарушения, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб. Соразмерно повышаются и другие штрафы. После критики со стороны премьера и партии «Единая Россия» ведомство пообещало доработать документ с учетом замечаний.

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Газета «Ведомости», как выяснилось, уже более года как сменила владельца, но раньше об этом не было известно. Об этом рассказал 6 февраля медиаменеджер и издатель Демьян Кудрявцев.

Кудрявцев сообщил, что у него и его семьи уже нет доли в издании, хотя он и входит в совет директоров. Раньше основным владельцем компании издателя газеты, «Бизнес Ньюс Медиа», была его жена, Яна Мозель-Кудрявцева.

Новые владельцы — семья давнего бизнес-партнера Кудрявцева Владимира Воронова. Раньше он работал в медиахолдинге News Corp. магната Руперта Мердока.

Смену владельца газеты Кудрявцев объяснил тем, что издателям наконец удалось добиться того, чтобы она стала «устойчивой и независимой». «Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — сказал он.

Внезапная отмена санкций может быть рискованной для России

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина («антисанкционного» департамента) Дмитрий Тимофеев рассказал, что гипотетическая отмена санкций против России может нести под собой определенные риски.