МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

При этом дипломаты не уточнили ни дату, ни обстоятельства, а лишь сообщили, что все погибли во второй половине января. Ранее СМИ сообщали о гибели под Алеппо четырех офицеров Центра специального назначения ФСБ

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В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ведомство не уточнило числа погибших, а также дату и обстоятельства гибели. Однако информация об этом была опубликована в сообщении, посвященном увеличению количества атак террористов в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. МИД сообщил, что в середине января турецкие и российские военные попробовали ввести там «режим тишины», однако «террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки».

По данным ведомства, за последние две недели боевики совершили больше 1 тыс. нападений. «Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, все это свидетельствует о недопустимом усилении террористов в Идлибе, которые пользуются «полной безнаказанностью и свободой рук». «Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела», — считают в министерстве.