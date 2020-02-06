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Война в Сирии ,  
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

При этом дипломаты не уточнили ни дату, ни обстоятельства, а лишь сообщили, что все погибли во второй половине января. Ранее СМИ сообщали о гибели под Алеппо четырех офицеров Центра специального назначения ФСБ
Фото: Kemal Aslan / Reuters

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ведомство не уточнило числа погибших, а также дату и обстоятельства гибели. Однако информация об этом была опубликована в сообщении, посвященном увеличению количества атак террористов в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. МИД сообщил, что в середине января турецкие и российские военные попробовали ввести там «режим тишины», однако «террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки».

По данным ведомства, за последние две недели боевики совершили больше 1 тыс. нападений. «Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

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По мнению российских дипломатов, все это свидетельствует о недопустимом усилении террористов в Идлибе, которые пользуются «полной безнаказанностью и свободой рук». «Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела», — считают в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в период с декабря прошлого по январь текущего года террористы, захватившие зону деэскалации, активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск. В декабре было зафиксировано более 1,4 тыс. атак боевиков с применением разной военной техники, в том числе танков и боевых машин пехоты, уточнили в МИДе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о гибели российских военных специалистов, сказал, что по этому вопросу следует обратиться в Министерство обороны. «Это не к нам. <...> Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД», — заявил он.

3 февраля СМИ сообщили о гибели в Сирии четырех сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. По информации Telegram-канала Baza, автомобиль, в котором ехали офицеры, подорвался на фугасе. Как писал «Коммерсантъ», погибшие были снайперами и должны были усилить одно из подразделений сирийской армии.

«Коммерсантъ-Черноземье», ссылаясь на региональное управление ФСБ, сообщил, что одним из погибших оказался лейтенант Всеволод Трофимов. Информацию о его гибели подтвердило издание «КП-Тамбов» без указания источника.

В пресс-службе администрации Тамбовской области, уроженцем которой является Трофимов, сообщили РБК, что он родился в городе Мичуринске, а проживал в Москве. «Трофимов будет похоронен 5 февраля в Москве», — сообщили региональные власти. Позднее тамбовский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью лейтенанта в Сирии.

Авторы: Михаил Юшков, Григорий Набережнов
Теги: МИД, военные, Сирия
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