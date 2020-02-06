Путин назначил врио пермского губернатора

Губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года, в январе был назначен министром экономического развития России. Врио главы региона назначен Дмитрий Махонин

Владимир Путин и Дмитрий Махонин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин. В соответствии с указом, опубликованным на сайте Кремля, Махонин назначен на этот пост с 6 февраля и «до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края».

В соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ», выборы губернатора Пермского края должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года, в январе 2020 года был назначен министром экономического развития России.

Объясняя в конце января задержку с назначением врио главы Пермского края, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что она связана «с подбором кандидатуры в том числе». «Как только глава государства будет готов представить кандидатуру и согласовать с самим кандидатом — сделаем объявление», — заверил Песков.

Махонин родился в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области в 1982 году, окончил Пермский государственный университет. В 2009 году был назначен руководителем управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю. В 2013 году был назначен начальником управления регулирования ТЭК и химии ФАС.