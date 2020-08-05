Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) заявила, что не намерена предоставлять арендуемую ею трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), попавшего под американские санкции. Достроить остается всего около 6% трубы.

Баржа «Фортуна», которая сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками как один из кандидатов на достройку «Северного потока-2».Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский», то финальные работы могут занять около 53 дней.

В 2010 году гонконгская газета South China Morning Post писала, что собственником зарегистрированной в Гонконге баржи «Фортуна» является люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), связанная с некой «российской офшорной компанией».

В июле Госдепартамент США ужесточил санкции в отношении проекта Nord Stream 2. Теперь они грозят иностранным компаниям, инвестирующим в «Северный поток-2». Кроме того, сейчас Вашингтон нацелился распространить санкции на все компании, предоставляющие суда для строительства Nord Stream 2.

Названа причина взрыва в порту Бейрута

По версии ливанских властей, как сообщает телеканал LBC International, при проведении сварочных работ произошла детонация 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые находились на одном из складов порта.