Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е Финансы, 09:30 Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом Общество, 09:18 Защитника «Торонто» унесли со льда на носилках в игре Кубка Стэнли. Видео Спорт, 09:12 Посольство заявило об отсутствии пострадавших в Бейруте россиян Общество, 09:06 Как обезвредить мину замедленного действия в сфере проблемных кредитов Pro, 09:02 ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок Финансы, 09:00 Передача Свечникова помогла «Каролине» пройти «Рейнджерс» в Кубке Стэнли Спорт, 08:57 В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Общество, 08:55 Россияне назвали основные причины увольнения с работы Общество, 08:54 Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек Общество, 08:44 Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна Общество, 08:41 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:31 Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек Общество, 08:16 Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора Общество, 08:10
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто будет достраивать «Северный поток-2», причина взрыва в Бейруте, попытки «цветных революций» в Белоруссии, кто готов возместить ущерб от столкновений в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) заявила, что не намерена предоставлять арендуемую ею трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), попавшего под американские санкции. Достроить остается всего около 6% трубы.

  • Баржа «Фортуна», которая сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками как один из кандидатов на достройку «Северного потока-2».Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский», то финальные работы могут занять около 53 дней.
  • В 2010 году гонконгская газета South China Morning Post писала, что собственником зарегистрированной в Гонконге баржи «Фортуна» является люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), связанная с некой «российской офшорной компанией».
  • В июле Госдепартамент США ужесточил санкции в отношении проекта Nord Stream 2. Теперь они грозят иностранным компаниям, инвестирующим в «Северный поток-2». Кроме того, сейчас Вашингтон нацелился распространить санкции на все компании, предоставляющие суда для строительства Nord Stream 2.

Названа причина взрыва в порту Бейрута

По версии ливанских властей, как сообщает телеканал LBC International, при проведении сварочных работ произошла детонация 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые находились на одном из складов порта.

Video

  • Сварочные работы проводились сотрудниками порта для заделки небольших отверстий, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад и похитить селитру.
  • Взрыв в порту Бейрута, столице Ливана, произошел вечером 4 августа. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких километров. Пострадало и здание российского посольства, травмы получила сотрудница дипмиссии.
  • В результате взрыва погибли по меньшей мере 78 человек, около 4 тыс. пострадали. Среди пострадавших оказались жена и дочь премьер-министра Ливана, среди погибших — генсек ливанской христианской партии «Катаиб» Низар Наджарян.
Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков написал в Facebook, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций». Он также назвал, кто сейчас является их «основными драйверами».

  • Равков отметил, что без внешнего вмешательства не обходилась «ни одна значимая избирательная кампания» начиная с 1994 года. «Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», — сказал госсекретарь.
  • Он заявил, что «основными драйверами» в кардинальном демонтировании суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания должны быть «внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети».
  • Тему «цветных революций» в Белоруссии накануне, 4 августа, затронул президент страны Александр Лукашенко в своем обращении к народу. Он заявил, что против страны брошены миллиардные ресурсы и на ней решили отработать новые технологии «цветных революций». «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — предупредил Лукашенко.

Азербайджанский бизнес отказал в компенсации армянам

Совладелец группы РЕСО Николай Саркисов напомнил, что его семья заявляла о готовности возместить ущерб азербайджанским бизнесменам, пострадавшим во время недавних столкновений в Москве, однако встречных шагов, по его словам, от них не последовало.

  • Саркисов заявил, что представители азербайджанского бизнеса отказываются возместить армянским предпринимателям ущерб, нанесенный во время июльских беспорядков в Москве, произошедших между диаспорами на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана 12 июля.
  • Саркисов подтвердил, что предложение его семьи все еще остается в силе. «Мы от него не откажемся», — отметил он.
  • Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор проходили в Москве в конце июля. В результате были задержаны несколько десятков человек, 15 из них арестованы. Среди арестованных были граждане Армении, Азербайджана и России.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter