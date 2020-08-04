Лидер ливанской партии «Катаиб» погиб при взрыве в Бейруте

Низар Наджарян (Фото: kataeb.org)

Генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян погиб при взрыве в Бейруте. Об этом сообщили газета Al-Hadath и телеканал Al Arabiya.

«Катаиб» также информирует о смерти своего лидера. «Генеральный секретарь партии «Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва в бейрутском порту», — говорится в сообщении на сайте партии.

Взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Точные причины произошедшего пока не известны.

Глава Управления общей безопасности Ливана сообщил, что взрыв мог быть вызван взрывоопасными материалами, конфискованными несколько лет назад. Телеканал LBCI со ссылкой на источники передал, что речь идет о грузе нитрата натрия (соли азотной кислоты), который был конфискован с одного из кораблей и хранился на складе в порту.