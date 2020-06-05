Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин напомнил Потанину о способе избежать аварии в Норильске
Глава «Норникеля» Владимир Потанин заверил президента Владимира Путина, что на устранение последствий разлива топлива в Норильске не уйдет ни одного рубля бюджетных средств: «Профинансируем это полностью за счет компании». Бизнесмен предположил, что речь может идти о сумме 10 млрд руб. и более.
- Путин в ответ отметил, что своевременная замена одного резервуара для дизтоплива обошлась бы «гораздо меньше, в разы». «И ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — сказал президент.
- Разлив топлива произошел 29 мая. Из резервуара на территории ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, «дочке» «Норникеля») вылилась 21 тыс. т дизеля. Власти Красноярского края и «Норникель» указывали, что ЧП произошло из-за погодных условий: «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар. Эту версию подтвердили в Генпрокуратуре.
- На фоне начала расследования ЧП из Госдумы прозвучало предложение временно отстранить Потанина от руководства компанией. В Кремле на это заявили, что «силовое давление абсолютно недопустимо».
- Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров выразил уверенность в том, что нынешний глава компании Владимир Потанин сможет оперативно разрешить сложившуюся ситуацию и «не допустить повторения подобных сценариев в будущем».