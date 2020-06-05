Что случилось за день. Главные новости РБК

Потанин оценил стоимость ликвидации аварии в Норильске, умер актер Михаил Кокшенов, водители смогут получить скидки в обмен на данные о себе, сколько ЦБ продал валюты от сделки по Сбербанку — главные новости в обзоре РБК

Путин напомнил Потанину о способе избежать аварии в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заверил президента Владимира Путина, что на устранение последствий разлива топлива в Норильске не уйдет ни одного рубля бюджетных средств: «Профинансируем это полностью за счет компании». Бизнесмен предположил, что речь может идти о сумме 10 млрд руб. и более.