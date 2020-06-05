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Что случилось за день. Главные новости РБК

Потанин оценил стоимость ликвидации аварии в Норильске, умер актер Михаил Кокшенов, водители смогут получить скидки в обмен на данные о себе, сколько ЦБ продал валюты от сделки по Сбербанку — главные новости в обзоре РБК

Путин напомнил Потанину о способе избежать аварии в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заверил президента Владимира Путина, что на устранение последствий разлива топлива в Норильске не уйдет ни одного рубля бюджетных средств: «Профинансируем это полностью за счет компании». Бизнесмен предположил, что речь может идти о сумме 10 млрд руб. и более.

  • Путин в ответ отметил, что своевременная замена одного резервуара для дизтоплива обошлась бы «гораздо меньше, в разы». «И ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — сказал президент.
  • Разлив топлива произошел 29 мая. Из резервуара на территории ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, «дочке» «Норникеля») вылилась 21 тыс. т дизеля. Власти Красноярского края и «Норникель» указывали, что ЧП произошло из-за погодных условий: «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар. Эту версию подтвердили в Генпрокуратуре.
  • На фоне начала расследования ЧП из Госдумы прозвучало предложение временно отстранить Потанина от руководства компанией. В Кремле на это заявили, что «силовое давление абсолютно недопустимо».
  • Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров выразил уверенность в том, что нынешний глава компании Владимир Потанин сможет оперативно разрешить сложившуюся ситуацию и «не допустить повторения подобных сценариев в будущем».

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Накануне, 4 июня, скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О смерти артиста РБК сообщила его вдова Наталья Лепехина.

  • По данным Telegram-канала «112», Кокшенов умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.
  • Он снялся более чем в 100 советских и российских фильмах. Среди них — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная». В качестве режиссера Кокшенов снял трилогию «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет». Ему присвоено звание народного артиста России, актер также награжден орденом Дружбы.

Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Водители готовы обменять сведения о себе на скидки

Как показал опрос «Автонет», больше половины российских водителей (54%) готовы предоставить доступ к данным о своем автомобиле.

  • Среди тех, кто согласен пойти на это, 36% хотят получить в обмен скидку на автомобильную страховку, 29% — скидку на топливо, 12% — сниженную плату за парковку, 10% — дисконт на проезд по платным дорогам.
  • Предполагается, что получить скидки можно будет с помощью платформы «Автодата», которая будет аккумулировать тысячи параметров автомобилей. Для этого на машины будут устанавливать специальное оборудование.
  • Затем эта информация в обезличенном виде будет передаваться госорганам, которые смогут использовать ее для создания сервисов «умной» дороги или продавать бизнесу для его целей.
  • При этом водители пока не имеют законодательного права на получение какой-либо компенсации за использование этих данных. Каким образом они смогут получать скидки, пока неясно.


ЦБ продал вырученной за Сбербанк валюты на $4,3 млрд

Центробанк продал на рынке валюты на $4,3 млрд (около 300 млрд руб.) из средств, полученных в рамках сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка. Общая сумма сделки, закрытой 7 апреля, составила 2,139 трлн руб.

  • «Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком на сумму около $4,3 млрд, остаток примерно 1,8 трлн руб.», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Валюта продавалась при цене нефти ниже $25 за баррель. Решение по порядку продажи оставшейся валюты ЦБ примет до сентября.
  • Согласно бюджетному правилу ЦБ продает валюту, чтобы компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы при падении цен на нефть ниже уровня отсечения $42,4 за баррель. Однако, по словам Набиуллиной, цена на нефть уже подобралась достаточно близко к цене отсечения, при преодолении которой регулятору придется уже покупать валюту.
  • Средняя цена на нефть марки Urals в мае составила $31,03 за баррель против $18,22 за баррель в апреле. На мировом рынке котировки нефти уже превысили $40 за баррель: 5 июня за баррель Brent давали $42,46.
Автор: Сергей Витько
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