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Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея

В Москве умер актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. За свою карьеру он снялся более чем в 120 картинах, среди которых «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Его родители познакомились на Дальнем Востоке, отец спустя год после рождения сына был репрессирован. Все свое детство Кокшенов провел в Замоскворечье. «Я — коренной москвич. Родился в Замоскворечье, аж напротив Кремля, на Софийской набережной. Можно гордо сказать — прямо в сердце России. Домишко, правда, был, неказистый; его сейчас снесли, так что мемориальная доска мне не светит. Комнатенка тоже была паршивая, всего лишь девять метров, а нас было четверо: мама, бабушка, я и дворняжка Чижик. Зато место какое! На берегу Москва-реки и Кремль в твоем окне», — вспоминал​ актер. Окончив по совету матери Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром», но затем, снявшись в эпизоде в фильме «Высота», решил поступить в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1963 году

Сцена из фильма «Женя, Женечка и Катюша»
Сцена из фильма «Женя, Женечка и Катюша» (Фото: РИА Новости)

Первой серьезной работой Кокшенова в кино стала картина «Женя, Женечка и Катюша» (на фото) Владимира Мотыля в 1967 году. «Мотыль меня взял скорее из-за фактуры. Белобрысый такой, 105 кило, ни тени мысли на лице. Как позже выражался сам Мотыль: цивилизация прошла мимо, — вспоминал​ актер. — Многие считают, что это моя лучшая роль в кино. Но я так не думаю, просто это было точное попадание в образ благодаря замечательному материалу Окуджавы и режиссуре Мотыля». Работу в кино он совмещал с театральной, играя сначала в Театре имени Владимира Маяковского, а затем в Театре-студии киноактера

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82» (Фото: Мосфильм)

За свою карьеру Кокшенов снялся более чем в 150 фильмах и телеспектаклях, в том числе «Не может быть!» (любовник жены Анатолия), «Спортлото-82» (Степа), «Самая обаятельная и привлекательная» (Леша Пряхин), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (мафиозо Кравчук), «Ширли-мырли» (афроамериканец)

Михаил Кокшенов (слева), Всеволод Санаев (в центре) и Николай Караченцов (справа) в художественном фильме режиссера Игоря Добролюбова «Белые росы»
Михаил Кокшенов (слева), Всеволод Санаев (в центре) и Николай Караченцов (справа) в художественном фильме режиссера Игоря Добролюбова «Белые росы» (Фото: РИА Новости)
В начале 1990-х Кокшенов начал пробовать себя в режиссуре, сняв более десятка комедийных фильмов, так называемое кооперативное кино (ленты независимых киностудий и кооперативов, выпущенные в обход государственных). Наиболее известные из них — «Русский бизнес» и «Русское чудо». Часто он выступал не только режиссером, но и продюсером и актером. В своих картинах Кокшенов чаще всего играл бандитов и новых русских, уйдя от амплуа простого, часто деревенского человека, которым он запомнился в советских картинах. «Не жалею, что у меня сложился подобный имидж. Комедийное амплуа самое сложное, но и, наверное, самое счастливое для актера. Оно вне политики, вне возраста — вечное», — говорил Кокшенов
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская (справа) на сцене Государственного театра «Киноактера» во время празднования своего 70-летия. В центре — киноактер Михаил Кокшенов
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская (справа) на сцене Государственного театра «Киноактера» во время празднования своего 70-летия. В центре — киноактер Михаил Кокшенов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

В 2000-х Кокшенов снимался в рекламе, написал книгу мемуаров «Апельсинчики, витаминчики…» (цитата его героя «Степы» из «Спортлото-82»)

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Кокшенов был трижды женат. В первом браке у актера родилась дочь — Алевтина. Его последней женой стала предпринимательница Наталья Лепехина (на фото)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2017 году у Кокшенова случился инсульт. После выписки он не появлялся на публике. Умер 5 июня 2020 года на 84-м году жизни

Теги: мультимедиа, актер, кино
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
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