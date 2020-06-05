Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Его родители познакомились на Дальнем Востоке, отец спустя год после рождения сына был репрессирован. Все свое детство Кокшенов провел в Замоскворечье. «Я — коренной москвич. Родился в Замоскворечье, аж напротив Кремля, на Софийской набережной. Можно гордо сказать — прямо в сердце России. Домишко, правда, был, неказистый; его сейчас снесли, так что мемориальная доска мне не светит. Комнатенка тоже была паршивая, всего лишь девять метров, а нас было четверо: мама, бабушка, я и дворняжка Чижик. Зато место какое! На берегу Москва-реки и Кремль в твоем окне», — вспоминал​ актер. Окончив по совету матери Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром», но затем, снявшись в эпизоде в фильме «Высота», решил поступить в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1963 году