Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Его родители познакомились на Дальнем Востоке, отец спустя год после рождения сына был репрессирован. Все свое детство Кокшенов провел в Замоскворечье. «Я — коренной москвич. Родился в Замоскворечье, аж напротив Кремля, на Софийской набережной. Можно гордо сказать — прямо в сердце России. Домишко, правда, был, неказистый; его сейчас снесли, так что мемориальная доска мне не светит. Комнатенка тоже была паршивая, всего лишь девять метров, а нас было четверо: мама, бабушка, я и дворняжка Чижик. Зато место какое! На берегу Москва-реки и Кремль в твоем окне», — вспоминал актер. Окончив по совету матери Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром», но затем, снявшись в эпизоде в фильме «Высота», решил поступить в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1963 году
Первой серьезной работой Кокшенова в кино стала картина «Женя, Женечка и Катюша» (на фото) Владимира Мотыля в 1967 году. «Мотыль меня взял скорее из-за фактуры. Белобрысый такой, 105 кило, ни тени мысли на лице. Как позже выражался сам Мотыль: цивилизация прошла мимо, — вспоминал актер. — Многие считают, что это моя лучшая роль в кино. Но я так не думаю, просто это было точное попадание в образ благодаря замечательному материалу Окуджавы и режиссуре Мотыля». Работу в кино он совмещал с театральной, играя сначала в Театре имени Владимира Маяковского, а затем в Театре-студии киноактера
За свою карьеру Кокшенов снялся более чем в 150 фильмах и телеспектаклях, в том числе «Не может быть!» (любовник жены Анатолия), «Спортлото-82» (Степа), «Самая обаятельная и привлекательная» (Леша Пряхин), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (мафиозо Кравчук), «Ширли-мырли» (афроамериканец)
В 2000-х Кокшенов снимался в рекламе, написал книгу мемуаров «Апельсинчики, витаминчики…» (цитата его героя «Степы» из «Спортлото-82»)
Кокшенов был трижды женат. В первом браке у актера родилась дочь — Алевтина. Его последней женой стала предпринимательница Наталья Лепехина (на фото)
В 2017 году у Кокшенова случился инсульт. После выписки он не появлялся на публике. Умер 5 июня 2020 года на 84-м году жизни