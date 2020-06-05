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Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки

Большинство водителей готовы делиться данными о своем автомобиле в обмен на скидку на страховку или топливо. Собирать данные будут на платформе «Автодата», но ценной будет только персонифицированная информация, считают эксперты
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Больше половины российских водителей, 54%, готовы представить доступ к данным о своем автомобиле, следует из опроса, проведенного рабочей группой «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ, результаты есть в распоряжении РБК). Среди согласившихся предоставлять данные 36%  готовы сделать это в обмен на скидку на автомобильную страховку, 29% — на скидку на топливо, 12% — на сниженную плату за парковку, 10% — на дисконт на проезд по платным дорогам. Наименее интересны для водителей скидки на помощь на дорогах (8%) и услуги автосервиса (5%).

НТИ — это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных рынков и отраслей. В рамках НТИ реализуется несколько «дорожных карт», в том числе «Автонет» — по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовали более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.

Как сейчас собирают данные об автомобилях

По словам советника главы «Автонета» Евгения Белянко, последние десять лет подобную информацию собирают производители для своих целей. Российские водители не имеют законодательного права на получение какой-то компенсации за использование этих данных. Предложить скидки в обмен на данные планируется на платформе «Автодата», которая разрабатывалась в рамках «дорожной карты» «Автонет». В сентябре 2019 года межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», среди учредителей которого — НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, фонд «Сколково», группа ГАЗ и др. запустили проект платформы. На ее создание выделили 325 млн руб.

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По словам представителя рабочей группы «Автонета», платформа способна собирать более тысячи параметров. Речь идет о навигационных данных и данных системы управления двигателем: пробеге, расходе уровня топлива, тормозной системе, системах помощи водителю, температуре окружающей среды, проценте загрузки двигателя, системе телематического оборудования и т.д. Для этого на автомобили будут устанавливать специальное оборудование. Сейчас «Автодата» ведет переговоры с различными производителями автомобилей, в том числе с АвтоВАЗом, «Соллерсом»и ГАЗом. Каким образом водители смогут получать скидки и другие детали пока не определены. Предполагается, что эти данные в обезличенном виде будут передаваться госорганам, которые смогут использовать их для создания сервисов «умной» дороги или продавать бизнесу для его целей.

По словам директора по отраслевым решениям в страховании ИТ-компании КРОК Андрея Крупнова, подобные данные представляют ценность для страховых компаний как источник информации об уровне риска, связанном с конкретным водителем, то есть приобретают коммерческую ценность только в связке с персональными данными. Практика страховых компаний показала, что обобщенные данные такого рода не дают никакой дополнительной информации в сравнении с обычными сведениями об аварийности, предупредил Крупнов. «Именно риск-скоринг, а точнее возможность с его помощью снижать уровень риска и убыточность автострахования, может быть предметом обмена на какие-то материальные блага, в том числе скидки на страхование, бензин, кофе и т.п.», — считает он.

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Управляющий директор Skolkovo Ventures Дмитрий Щиголев отметил, что сейчас в России большие данные в основном монетизируются за счет рекламы, финансовых технологий, проектов для госзаказчиков. Однако Щиголев верит в рост рынка автомобильных данных. «Информация о состоянии автомобиля, стиле вождения, характере обслуживания, истории автомобиля может быть полезна для различных участников рынка: автопроизводителей и производителей запасных частей, автодилеров, различных сервисных компаний, маркетплейсов, финансовых организаций и маркетинговых агентств. Ценность знания о том, когда и где автомобиль побывал, все ли запчасти на нем оригинальные, как автомобиль эксплуатировался, какие сейчас есть проблемы и какие проблемы могут случиться, очевидна», — указал он.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Автомобили, водители
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