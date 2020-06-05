Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки

Большинство водителей готовы делиться данными о своем автомобиле в обмен на скидку на страховку или топливо. Собирать данные будут на платформе «Автодата», но ценной будет только персонифицированная информация, считают эксперты

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Больше половины российских водителей, 54%, готовы представить доступ к данным о своем автомобиле, следует из опроса, проведенного рабочей группой «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ, результаты есть в распоряжении РБК). Среди согласившихся предоставлять данные 36% готовы сделать это в обмен на скидку на автомобильную страховку, 29% — на скидку на топливо, 12% — на сниженную плату за парковку, 10% — на дисконт на проезд по платным дорогам. Наименее интересны для водителей скидки на помощь на дорогах (8%) и услуги автосервиса (5%).

НТИ — это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных рынков и отраслей. В рамках НТИ реализуется несколько «дорожных карт», в том числе «Автонет» — по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовали более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.

Как сейчас собирают данные об автомобилях

По словам советника главы «Автонета» Евгения Белянко, последние десять лет подобную информацию собирают производители для своих целей. Российские водители не имеют законодательного права на получение какой-то компенсации за использование этих данных. Предложить скидки в обмен на данные планируется на платформе «Автодата», которая разрабатывалась в рамках «дорожной карты» «Автонет». В сентябре 2019 года межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», среди учредителей которого — НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, фонд «Сколково», группа ГАЗ и др. запустили проект платформы. На ее создание выделили 325 млн руб.