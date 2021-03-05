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«Экстремальные» санкции для России, ВОЗ про визит в КНР. Главное за ночь

США вернулись к идее санкций против российского госдлолга; «Аэрофлот» предложил отдельно платить за регистрацию на рейс; Россия пережила кризис легче, чем другие страны; Китай не дал ВОЗ исследовать появление COVID — в обзоре РБК

Bloomberg узнал о варианте «экстремальных санкций» для России

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия, сообщили источники Bloomberg. Меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

  • Одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального. Основанием для их введения может стать «закон Магнитского», который позволяет вводить санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.
  • Если Вашингтон установит, что Москва вновь нарушила запрет на применение химоружия, президент Джо Байден также рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга, говорят собеседники агентства. Вводить такого рода санкции США намерены в сотрудничестве с Европой.
  • В 2018 году, когда Вашингтон уже рассматривал идею ввести санкции против российского госдолга, Минфин США выступил против этого шага из-за его негативных последствий для мировых финансовых рынков. Сейчас в администрации Байдена считают, что возможные последствия ввода санкций против российского госдолга будут не такими серьезными. В российским Минфине в ноябре 2020-го говорили, что считают этот сценарий маловероятным.

Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Джо Байден

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти

Добыча нейти в апреле в странах ОПЕК+ увеличена не будет, объявили по итогам двухдневной встречи ее участники. Исключение сделано для России и Казахстана, которым разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. барр. в сутки соответственно из-за сезонного спроса на нефтепродукты.

  • В то же время Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки на апрель. После объявления о решении ОПЕК+ цена нефти марки Brent превысила $67, до этого на таком уровне котировки нефти были неделю назад — 25 февраля.
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Сегодня: 75 лет Фултонской речи Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало «холодной войны». В марте 1946 года он заявил, что на Европу «опустился железный занавес», а многие страны попали в сферу советского влияния. Посмотрите архивное видео этого исторического выступления.

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести плату за регистрацию на рейсы в аэропортах для всех перевозчиков, исключив стоимость этой услуги из цены билета, пишут «Известия» со ссылкой на источники. В компании объясняют, что это позволит пассажирам выбирать между платной регистрацией в аэропорту и бесплатной — онлайн.

  • В Росавиации считают, что реализация идеи несет социально-негативные риски, так как фактически обяжет пассажиров иметь гаджеты онлайн-регистрации или платить за услугу. О том, что правило ущемляет права тех, кто не пользуется гаджетами, — в том числе пожилых людей и некоторых групп инвалидов — говорят и опрошенные изданием эксперты.

Сегодня: Папа Римский отправится в первую зарубежную поездку после пандемии — в Ирак.

Россия прошла кризис лучше, чем другие страны — впервые за 30 лет

Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем мир в целом, говорится в исследовании института «Центр развития» ВШЭ. Эксперты «вышки» отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 упала в 2020 году в среднем на 3,5%. Российский ВВП в то же время сократился на 3,1%, что меньше, чем прогнозировалось.

  • Смягчить падение экономики помогли действие бюджетного правила, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции. Без них падение могло бы составить 7–8 п.п.
  • В то же время эксперты ВШЭ не отрицают, что воздействие пандемии оказало большее влияние на экономику, чем обозначенные в докладе 3,1%. Минэкономразвития до пандемии предполагало рост ВВП в 2020 году на уровне 1,7%. Таким образом, коронакризис теоретически мог привести к спаду экономики страны примерно на 4,7 п.п.

Какие основные последствия кризиса увидели эксперты «вышки» для экономики России, читайте в статье на РБК.

ВОЗ не получила доступ для полного расследования в Китае

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане в январе, не смогла провести полноценное расследование о происхождении COVID-19, так какс ними не делились данными и не пускали на некоторые объекты. Об этого говорится в письме, которое опубликовала группа из 26 ученых разных стран по итогам их поездки в Китай.

  • В итоге у ученых не было возможности провести «полное и неограниченного расследование» всех соответствующих гипотез происхождения SARS-CoV-2 — будь то естественное происхождение или следствие «инцидента, связанного с лабораторными исследованиями». В заявлении также говорится, что выводы, которые сделала комиссия, и которые будут опубликованы в ближайшее время, нельзя считать официальной позицией ВОЗ.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

За какими событиями следить сегодня:

  • Московская биржа опубликует отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. Аналитики ждут, что ее чистая прибыль и комиссионные доходы возрастут, хотя процентный доход биржи снизится.
  • Сбербанк отчитается о финансовых результатах по РСБУ за 2 месяца 2021 года, а «Мосэнерго» и ТМК опубликуют отчет за четвертый квартал и весь 2020 год. Какие еще события могут быть инетересны инвесторам — в обзоре РБК Инвестиции.
  • В Москве суд начнет рассматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Автор
Наталья Демченко
санкции Алексей Навальный химическое оружие ВОЗ коронавирус ВШЭ Аэрофлот кризис платная регистрация COVID-19 Китай главные новости ...
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ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай
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«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной
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В ВШЭ заключили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира
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