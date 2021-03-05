«Экстремальные» санкции для России, ВОЗ про визит в КНР. Главное за ночь

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти

Добыча нейти в апреле в странах ОПЕК+ увеличена не будет, объявили по итогам двухдневной встречи ее участники. Исключение сделано для России и Казахстана, которым разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. барр. в сутки соответственно из-за сезонного спроса на нефтепродукты.

В то же время Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки на апрель. После объявления о решении ОПЕК+ цена нефти марки Brent превысила $67, до этого на таком уровне котировки нефти были неделю назад — 25 февраля.

Сегодня: 75 лет Фултонской речи Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало «холодной войны». В марте 1946 года он заявил, что на Европу «опустился железный занавес», а многие страны попали в сферу советского влияния. Посмотрите архивное видео этого исторического выступления.

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести плату за регистрацию на рейсы в аэропортах для всех перевозчиков, исключив стоимость этой услуги из цены билета, пишут «Известия» со ссылкой на источники. В компании объясняют, что это позволит пассажирам выбирать между платной регистрацией в аэропорту и бесплатной — онлайн.

В Росавиации считают, что реализация идеи несет социально-негативные риски, так как фактически обяжет пассажиров иметь гаджеты онлайн-регистрации или платить за услугу. О том, что правило ущемляет права тех, кто не пользуется гаджетами, — в том числе пожилых людей и некоторых групп инвалидов — говорят и опрошенные изданием эксперты.

Сегодня: Папа Римский отправится в первую зарубежную поездку после пандемии — в Ирак.

Россия прошла кризис лучше, чем другие страны — впервые за 30 лет

Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем мир в целом, говорится в исследовании института «Центр развития» ВШЭ. Эксперты «вышки» отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 упала в 2020 году в среднем на 3,5%. Российский ВВП в то же время сократился на 3,1%, что меньше, чем прогнозировалось.

Смягчить падение экономики помогли действие бюджетного правила, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции. Без них падение могло бы составить 7–8 п.п.

В то же время эксперты ВШЭ не отрицают, что воздействие пандемии оказало большее влияние на экономику, чем обозначенные в докладе 3,1%. Минэкономразвития до пандемии предполагало рост ВВП в 2020 году на уровне 1,7%. Таким образом, коронакризис теоретически мог привести к спаду экономики страны примерно на 4,7 п.п.

Какие основные последствия кризиса увидели эксперты «вышки» для экономики России, читайте в статье на РБК.

ВОЗ не получила доступ для полного расследования в Китае

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане в январе, не смогла провести полноценное расследование о происхождении COVID-19, так какс ними не делились данными и не пускали на некоторые объекты. Об этого говорится в письме, которое опубликовала группа из 26 ученых разных стран по итогам их поездки в Китай.

В итоге у ученых не было возможности провести «полное и неограниченного расследование» всех соответствующих гипотез происхождения SARS-CoV-2 — будь то естественное происхождение или следствие «инцидента, связанного с лабораторными исследованиями». В заявлении также говорится, что выводы, которые сделала комиссия, и которые будут опубликованы в ближайшее время, нельзя считать официальной позицией ВОЗ.