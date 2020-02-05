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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин пригрозил закрывать аптеки с высокими ценами, производитель сырков собрался в Белоруссию, новое нарушение амнистии капитала, Baring Vostok попробовал арестовать недвижимость Аветисяна в Италии; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

На фоне сообщений о распространении коронавируса в некоторых российских аптеках цены на медицинские маски выросли с 1,5 руб. до 70–100 руб. Об этом российскому президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • Владимир Путин в ответ предложил закрывать аптеки, которые уличат в недобросовестном поведении. «Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал он.
  • Распространение коронавирусной инфекции началось в конце декабря в китайской провинции Хубэй. Пока в России зафиксированы только два случая заражения.
  • В среду, 5 декабря, два самолета ВКС эвакуировали из Китая в Тюменскую область 144 россиянина, которые жили в провинции Хубэй и решили уехать. Заразившихся коронавирусом среди них нет. Люди, тем не менее, проведут в карантине две недели.
  • Из-за вспышки коронавируса врачи по всей стране будут проверять пассажиров в поездах, на станциях и вокзалах. РЖД инструктируют персонал, как действовать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.


Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

Завод «Карат», производитель сырков «Дружба» и «Янтарь», допустил перенос части мощностей в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов. Об этом стало известно из протокола совещания в Минсельхозе.

  • На совещании обсуждался эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочных продуктов. Он идет в России с 15 июля 2019 года. Старт введения обязательной маркировки молочных продуктов запланирован на 1 июня 2020 года.
  • Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев предупредил, что установить оборудование для нанесения маркировки получится не на всем производстве. К тому же на это уйдет дополнительных €120 тыс. на одну линию. В связи с этим завод рассматривает возможность переноса в Белоруссию линий по производству творожных сыров Violette, сказал РБК Гребнев.
  • Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что маркировка продукции не потребует переоснащения производственных линий. Перенос производства в Белоруссию не имеет экономического смысла, заявил РБК замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Получивший с IKEA ₽25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

Предприниматель Константин Пономарев, осужденный на восемь лет, написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором пожаловался на то, что следствие использовало данные из его спецдекларации об амнистии капиталов, хотя закон это запрещает.

  • Пономарев известен тем, что в 2010 году после судов добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению — это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов.
  • Свою спецдекларацию на 66,5 млрд руб. Пономарев подал первым в России, спустя 12 дней после начала действия закона «О добровольном декларировании». Он позволяет бизнесменам декларировать скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения.
  • Пономарев считает, что данные из этого документа позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб.
  • Недавно президиум Верховного суда указал на абсолютный запрет использовать сведения из спецдеклараций как доказательство в любых делах. Президент Путин следом также призвал правительство следить за подобными злоупотреблениями. Госдума приняла поправки в УПК, введя прямой запрет для силовиков изымать спецдекларации.

Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии

Один из акционеров банка «Восточный», фонд Baring Vostok, попытался арестовать недвижимость в Италии, подконтрольную семье Артема Аветисяна (контролирует «Восточный» через компанию «Финвижн»).

  • Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 2,5 млрд руб. в «Восточном». Возбуждению уголовного дела против него предшествовал корпоративный спор за контроль над банком. Изначально «Восточный» контролировал фонд американского инвестора Майкла Калви, но после ряда судебных тяжб основным акционером стала «Финвижн» Аветисяна.
  • В Италии Baring Vostok попросил суд наложить обеспечительные меры на активы Аветисяна, в первую очередь на недвижимость. Заявление подавалось в поддержку другого иска — в суд Кипра, где Baring выдвинул Аветисяну претензии на $37,7 млн.
  • Рассмотрение претензий по существу в суде Кипра пока не началось, но итальянский суд ходатайства уже рассмотрел. Истец не смог наложить арест на активы Аветисяна, но смог добиться заморозки доли в компании, через которую его сестра владеет недвижимостью в Тоскане.
Автор: Сергей Витько
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