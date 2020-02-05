Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин пригрозил закрывать аптеки с высокими ценами, производитель сырков собрался в Белоруссию, новое нарушение амнистии капитала, Baring Vostok попробовал арестовать недвижимость Аветисяна в Италии; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

На фоне сообщений о распространении коронавируса в некоторых российских аптеках цены на медицинские маски выросли с 1,5 руб. до 70–100 руб. Об этом российскому президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Владимир Путин в ответ предложил закрывать аптеки, которые уличат в недобросовестном поведении. «Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал он.

Распространение коронавирусной инфекции началось в конце декабря в китайской провинции Хубэй. Пока в России зафиксированы только два случая заражения.

В среду, 5 декабря, два самолета ВКС эвакуировали из Китая в Тюменскую область 144 россиянина, которые жили в провинции Хубэй и решили уехать. Заразившихся коронавирусом среди них нет. Люди, тем не менее, проведут в карантине две недели.

Из-за вспышки коронавируса врачи по всей стране будут проверять пассажиров в поездах, на станциях и вокзалах. РЖД инструктируют персонал, как действовать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.



Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

Завод «Карат», производитель сырков «Дружба» и «Янтарь», допустил перенос части мощностей в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов. Об этом стало известно из протокола совещания в Минсельхозе.