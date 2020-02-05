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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Ущерб экономике России от коронавируса, новое место работы Ольги Голодец, как Украина распорядится долгом «Газпрома», коллекторам усложнят жизнь; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Экономисты Citi пришли к выводу, что из-за распространения коронавируса 2019-nCoV цена нефти марки Brent может снизиться на $11, что затормозит рост российского ВВП на 0,28 п.п.

  • Это может «обнулить положительный эффект» от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. По прогнозам аналитиков, меры соцподдержки помогут нарастить ВВП на 0,24 п.п. (у Минэкономразвития иной прогноз — 0,3 п.п.).
  • При этом экономисты считают, что негативный эффект от снижения экспорта в Китай и турпотока оттуда будет относительно невелик.
  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в Китае число заразившихся новым коронавирусом превысило 24 тыс. человек. Число жертв заболевания достигло 490.
  • 4 февраля из Уханя вылетели два самолета ВКС России, на борту которых находились российские граждане, вирусологи и военные медики. В общей сложности из Китая были эвакуированы 146 человек. В течение двух недель они будут находиться в карантинном центре в Тюменской области.

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать в банке за социальные и медицинские проекты, сообщили источники РБК.

  • У Сбербанка таких проектов несколько. В частности, речь может идти о маркетплейсе медицинских продуктов и услуг DocDoc, а также подразделении SberHealth, которое занимается ДНК-тестами и проектами в области биохакинга, телемедицины и т.д.
  • Это не первый опыт работы Голодец в бизнесе: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора «Норникеля», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».
  • Во время работы вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики в правительстве Дмитрия Медведева, Голодец выступала за заморозку пенсионных накоплений (введена с 2014 года) и отвечала за исполнение майских указов президента по повышению зарплат бюджетников (цели удалось выполнить только в 16 из 85 регионов). Среди положительных итогов ее работы — увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение младенческой смертности.


Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины рассказал, куда пойдут $2,9 млрд, которые «Газпром» в конце 2019 года выплатил «Нафтогазу» в счет погашения долга.

  • Эти средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог, а также на развитие медицины — по всей стране будут построены более 200 медучреждений. Президент предложил кабмину подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.
  • Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» образовался в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года, по которому российская компания должна была компенсировать украинской стороне недопоставленный объем транзитного газа.
  • Выплата $2,9 млрд была условием отказа Киева от других судебных претензий и заключения нового транзитного договора.


Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

Правила взаимодействия кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников могут измениться с 2021 года. Новые требования содержатся в рабочей версии законопроекта, подготовленной Минюстом.

  • Сейчас коллекторы могут взаимодействовать с родными должника (упоминаются в договорах как третьи лица), если на это согласен сам заемщик, а третьи лица не выразили несогласие. То есть пока последние не заявят об отказе в общении, коллектор может с ними взаимодействовать — общаться лично, писать письма, звонить по телефону и т.д.
  • Согласно законопроекту Минюста, кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых или родственников должника, только если и заемщик, и третье лицо дали на это письменное согласие.
Автор: Сергей Витько
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