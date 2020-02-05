Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Ущерб экономике России от коронавируса, новое место работы Ольги Голодец, как Украина распорядится долгом «Газпрома», коллекторам усложнят жизнь; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Экономисты Citi пришли к выводу, что из-за распространения коронавируса 2019-nCoV цена нефти марки Brent может снизиться на $11, что затормозит рост российского ВВП на 0,28 п.п.

Это может «обнулить положительный эффект» от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. По прогнозам аналитиков, меры соцподдержки помогут нарастить ВВП на 0,24 п.п. (у Минэкономразвития иной прогноз — 0,3 п.п.).

При этом экономисты считают, что негативный эффект от снижения экспорта в Китай и турпотока оттуда будет относительно невелик.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в Китае число заразившихся новым коронавирусом превысило 24 тыс. человек. Число жертв заболевания достигло 490.

4 февраля из Уханя вылетели два самолета ВКС России, на борту которых находились российские граждане, вирусологи и военные медики. В общей сложности из Китая были эвакуированы 146 человек. В течение двух недель они будут находиться в карантинном центре в Тюменской области.

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