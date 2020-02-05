Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Украинский президент решил направить эти средства на строительство дорог и медицину, а также на другие инфраструктурные проекты

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. «Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — сказал он.

Как отметил Зеленский, в планы властей входит строительство более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине. Президент предложил кабмину подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $3 млрд.