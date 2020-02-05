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Политика ,  
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Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Украинский президент решил направить эти средства на строительство дорог и медицину, а также на другие инфраструктурные проекты
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. «Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — сказал он.

Как отметил Зеленский, в планы властей входит строительство более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине. Президент предложил кабмину подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Политика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $3 млрд.

Занимавший до недавнего времени пост вице-премьера Дмитрий Козак, комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий. В свою очередь, Зеленский назвал выплату этих денег «еще одной победой». «Это еще одна победа. Для кого-то, может быть, маленькая. А для страны — большая», — отметил глава государства.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, «Газпром», «Нафтогаз»
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