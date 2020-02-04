Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Бывший вице-премьер перейдет в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские проекты, сообщили источники РБК

Ольга Голодец (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщил источник в Сбербанке, а также источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка, рассказал один из них. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

В 2010 году Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения, а в 2012 году она перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера. Она курировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке.