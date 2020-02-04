Что случилось за день. Главные новости РБК
Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян
Всех россиян, эвакуированных из Китая, на две недели поместят на карантин в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
- В посольстве России в КНР ранее сообщили, что покинуть Китай готовы 133 россиянина, большинство из которых (85 человек) находятся в городе Ухань, где и началась вспышка коронавирусной инфекции нового типа — 2019-nCoV.
- Для их эвакуации президент Владимир Путин поручил направить два самолета Воздушно-космических сил России. Один из них уже прилетел в Ухань, второй туда направился.
- Для проведения эвакуации из России прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Они будут обследовать всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.
Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий
На встрече с представителями общественности в Череповце Владимир Путин сообщил, зачем предложил поправки в Конституцию. Он добавил, что предложил их «не для того, чтобы продлить свои полномочия».