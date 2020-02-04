Что случилось за день. Главные новости РБК

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Куда отправят эвакуированных из Китая россиян, для чего Путин предложил изменить Конституцию, как Москва, по словам Лукашенко, обманула Минск, кто стал новым лидером российского проката — главные новости в обзоре РБК

Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», где будут размещены эвакуированные из Китая (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

Всех россиян, эвакуированных из Китая, на две недели поместят на карантин в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В посольстве России в КНР ранее сообщили, что покинуть Китай готовы 133 россиянина, большинство из которых (85 человек) находятся в городе Ухань, где и началась вспышка коронавирусной инфекции нового типа — 2019-nCoV.

Для их эвакуации президент Владимир Путин поручил направить два самолета Воздушно-космических сил России. Один из них уже прилетел в Ухань, второй туда направился.

Для проведения эвакуации из России прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Они будут обследовать всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.

Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

На встрече с представителями общественности в Череповце Владимир Путин сообщил, зачем предложил поправки в Конституцию. Он добавил, что предложил их «не для того, чтобы продлить свои полномочия».