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Что случилось за день. Главные новости РБК

Куда отправят эвакуированных из Китая россиян, для чего Путин предложил изменить Конституцию, как Москва, по словам Лукашенко, обманула Минск, кто стал новым лидером российского проката — главные новости в обзоре РБК
Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», где будут размещены эвакуированные из Китая (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

Всех россиян, эвакуированных из Китая, на две недели поместят на карантин в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • В посольстве России в КНР ранее сообщили, что покинуть Китай готовы 133 россиянина, большинство из которых (85 человек) находятся в городе Ухань, где и началась вспышка коронавирусной инфекции нового типа — 2019-nCoV.
  • Для их эвакуации президент Владимир Путин поручил направить два самолета Воздушно-космических сил России. Один из них уже прилетел в Ухань, второй туда направился.
  • Для проведения эвакуации из России прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Они будут обследовать всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.

Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

На встрече с представителями общественности в Череповце Владимир Путин сообщил, зачем предложил поправки в Конституцию. Он добавил, что предложил их «не для того, чтобы продлить свои полномочия».

  • Поправки «продиктованы жизнью», сказал президент. За время работы во власти для Путина «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны».
  • В частности, на муниципальном уровне иногда не происходит то, что должно было быть сделано, сказал он. «Должна быть единая система публичной власти», — сказал он. «Чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работает в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и ее интересами», — добавил президент.
  • О необходимости внести поправки в Конституцию Путин сказал во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Думе утверждать премьера и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами.

Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ


Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что в 2011 году при выкупе «Газпромом» «Белтрансгаза» Москва пообещала Минску, что за пять лет цены на газ для республики сравняются с внутрироссийскими. Однако этого так и не произошло.

  • «Но если вы пообещали за пять лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — сказал президент журналистам.
  • Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы открыто сказать ему: «Момент истины наступил».
  • В конце декабря 2019 года страны не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва их прекратила, а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. На газовом фронте дела обстояли не так плохо — в декабре «Газпром» продлил контракт с Минском, по которому в январе и феврале поставляет республике ресурсы по старой цене — $127 за 1 куб. м.

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России

Самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате стала комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Она появилась на экранах российских кинотеатров 26 декабря 2019 года и за два месяца заработала 2,9438 млрд руб., свидетельствуют данные ЕАИС на 4 февраля.

  • «Холоп» повествует о психологическом эксперименте, который ставит отец «мажора» Гриши, чтобы перевоспитать сына. Бюджет картины — 160 млн руб., из них 60 млн руб. создатели получили от Фонда кино.
  • Предыдущим лидером отечественного кинопроката среди российских лент была спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева. Она вышла 27 декабря 2017 года и за три месяца заработала 2,9435 млрд руб.
  • Если учитывать не только российские, но и зарубежные картины, то «Холоп» оказался на втором месте. Рекорд голливудского «Аватара» он побить пока не смог. В 2009 году фильм Джеймса Кэмерона собрал в России более 3,6 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
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