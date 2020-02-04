«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России

Что нужно, чтобы фильм окупился в прокате Чтобы фильм стал коммерчески успешным еще на стадии кинопроката, его кассовые сборы должны быть приблизительно в два раза больше, чем производственный бюджет. Дело в том, что около половины бокса-офиса по итогу проката забирают себе кинотеатры, еще около 10–15% сборов достается дистрибьютору. В итоге продюсеры получают только 40–42% от тех денег, что их картина заработала на показах в кинотеатрах. Продюсер также зарабатывает на продаже прав на ТВ и просмотре фильма в онлайн-кинотеатрах.

Основным конкурентам «Холопа», которые также стартовали в кинотеатрах на новогодних праздниках, пока не удалось окупиться в прокате: фильм «Вторжение» заработал 958,8 млн руб. при производственном бюджете 900 млн руб (из них 400 млн руб. создатели получили безвозмездно от Фонда кино), «Союз спасения» — 711,4 млн руб. при производственном бюджете 980 млн руб. (400 млн руб. картина также безвозвратно получила от Фонда кино).

РБК направил запросы в Yellow, Black & White, «Централ Партнершип» и на «Россию 1».

Почему комедия стала лидером проката

Успех «Холопу» обеспечил в первую очередь «сарафан» — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. По его мнению, на старте шанс стать лидером был у всех трех отечественных картин, вышедших в прокат в эти новогодние праздники, — «Вторжения» Федора Бондарчука о нападении инопланетян на Москву и «Союза спасения» Андрея Кравчука о восстании декабристов 1825 года. Но именно «Холоп», считает Иванов, совпал с настроением зрителя: «Фильм в легком жанре, при этом не примитивный, оказался выигрышнее для новогоднего проката».

На портале «Кинопоиск» зрители оценили «Холопа» в 7,1 балла из десяти возможных (свое мнение высказали почти 31 тыс. пользователей), «Союз спасения» — в 6,4 балла (18 тыс.), «Вторжение» — в 5,8 балла (14 тыс. пользователей).

Кроме того, у «Холопа» не было сильных конкурентов из Голливуда, которые притянули бы к себе внимание зрителей, а комедия-конкурент «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» стартовала 12 декабря 2019 года и к началу новогодней битвы интерес зрителей к ней уже снизился, добавляет независимый аналитик Сергей Лавров.

На кассовые сборы «Холопа» повлияло и то, что создатели комедии успешно защитили свою картину от нелегального копирования. Фильм трудно найти в интернете в хорошем качестве, поскольку он еще не появился в онлайн-кинотеатрах и у пиратов не было возможности скопировать его и выложить в Сеть, что вынуждает зрителей идти в кинотеатр и смотреть «Холопа» там, указывает Лавров.

«Преодолеть рекорд комедии помог, как ни парадоксально, и предыдущий лидер отечественного проката — «Движение вверх», — полагает Иванов. Успешные отечественные картины помогают друг другу, поскольку показывают зрителю, что российское кино достойно внимания, а режиссерам — что зрители ждут таких картин, уточняет эксперт.

При этом по числу зрителей лидером все еще остается «Движение вверх», напоминает Лавров. По итогу проката, в 2017 году спортивную драму посмотрело 11,9 млн, «Холопа» — 11,092 млн человек. Такую разницу в соответствии сборов и зрителей эксперт объясняет стоимостью билетов: по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя цена билета на киносеанс «Движения вверх» равнялась 247 руб., а на «Холопа» — выше на 9%, в среднем 269 руб.